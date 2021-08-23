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  • Мамаев – о бывшей жене Алане: «Ощущение, что я столкнулся с дьяволом»

Мамаев – о бывшей жене Алане: «Ощущение, что я столкнулся с дьяволом»

23 августа 2021, 13:00
6

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своем отношении к экс-супруге Алане.

«Развелись мы в апреле, и я могу сказать откровенно: ни разу за весь этот период не пожалел об этом решении.

Я не хотел ее слышать, у меня в тот момент появилось отвращение. Иногда такое ощущение, что я столкнулся с дьяволом.

Я не хочу делить с ней ничего, пусть она заберет абсолютно все. Я хочу играть в футбол, я хочу жить в своей новой семье, я хочу просто заниматься любимым делом. Больше мне не надо ничего», – заявил 32-летний футболист.

  • Мамаевы были женаты с 2013 года.
  • У пары есть общая дочь Алиса.
  • Алана утверждала, что подала на развод из-за измен Павла.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел
Комментарии (6)
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Viper for CSKA
1629713107
Одна сатана.
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Красногорск_Фан
1629713398
Да, к большому сожалению приняв решение о разводе из многих Аццкая сотона выползает . Так что никогда бы прежде о людях , тем более близких, такого и представить не мог. Могу только посочувствовать , держись Павел, и это пройдет.
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111ax
1629713516
сам то неадекват еще тот
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заткнитемнерот
1629714006
Отличная футбольная новость. Побольше бы таких...
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Hektor 84
1629729477
Пока Паша чалился Алана ему рогов навешала ветвистых)))! Интересное сравнение бывшей жены с дьяволом. Где он дьявола встречал? С чего такое сравнение? От куда он знает как он выглядит? Паша походу травакур))
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Ловкий Бубен
1629740122
Это их истинное лицо, ты сталкиваешся с дьяволом каждый раз когда разводишься , последний раз я не знаю сам как уцелел, прошёл через "преисподнюю"... Держись , стой крепко перед лицом сатаны
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