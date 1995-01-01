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    Мамаев – о бывшей жене Алане: «Ощущение, что я столкнулся с дьяволом»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своем отношении к экс-супруге Алане.

    «Развелись мы в апреле, и я могу сказать откровенно: ни разу за весь этот период не пожалел об этом решении.

    Я не хотел ее слышать, у меня в тот момент появилось отвращение. Иногда такое ощущение, что я столкнулся с дьяволом.

    Я не хочу делить с ней ничего, пусть она заберет абсолютно все. Я хочу играть в футбол, я хочу жить в своей новой семье, я хочу просто заниматься любимым делом. Больше мне не надо ничего», – заявил 32-летний футболист.

    • Мамаевы были женаты с 2013 года.
    • У пары есть общая дочь Алиса.
    • Алана утверждала, что подала на развод из-за измен Павла.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +58

      заткнитемнерот 2 минуты назад

      Отличная футбольная новость. Побольше бы таких...

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      Рейтинг: +435

      111ax 10 минут назад

      сам то неадекват еще тот

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      Рейтинг: +1591

      Красногорск_Фан 12 минут назад

      Да, к большому сожалению приняв решение о разводе из многих Аццкая сотона выползает . Так что никогда бы прежде о людях , тем более близких, такого и представить не мог. Могу только посочувствовать , держись Павел, и это пройдет.

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      Рейтинг: +5885

      Viper for CSKA 17 минут назад

      Одна сатана.

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