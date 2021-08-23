Мамаев – о бывшей жене Алане: «Ощущение, что я столкнулся с дьяволом»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своем отношении к экс-супруге Алане.
«Развелись мы в апреле, и я могу сказать откровенно: ни разу за весь этот период не пожалел об этом решении.
Я не хотел ее слышать, у меня в тот момент появилось отвращение. Иногда такое ощущение, что я столкнулся с дьяволом.
Я не хочу делить с ней ничего, пусть она заберет абсолютно все. Я хочу играть в футбол, я хочу жить в своей новой семье, я хочу просто заниматься любимым делом. Больше мне не надо ничего», – заявил 32-летний футболист.
- Мамаевы были женаты с 2013 года.
- У пары есть общая дочь Алиса.
- Алана утверждала, что подала на развод из-за измен Павла.
Источник: «Матч ТВ»