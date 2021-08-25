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  • Уткин – о лимите: «Молодые российские игроки очень дороги. Той логики, которую видит Сeмин, не существует»

Уткин – о лимите: «Молодые российские игроки очень дороги. Той логики, которую видит Сeмин, не существует»

25 августа 2021, 14:52
11

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал позицию главного тренера «Ростова» Юрия Семина, высказавшегося против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Главный аргумент Семина – клуб задорого покупает игрока, стало быть, ставить в состав тренера заставят. Это собачья чушь. Игроки из молодежной системы любого клуба только кажутся бесплатными.

В Москве год жизни клубной академии стоит приблизительно 3 миллиона евро. Молодые российские игроки очень, очень дороги. Той логики, которую видит Сeмин, просто не существует», – написал Уткин в телеграме.

  • Большинство клубов РПЛ выступают за переход к лимиту по схеме «10+15».
  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Семин – об отмене лимита: «Молодые россияне потеряют места в составах клубов топ-6. Кому они нужны за границей?»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Ростов Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (11)
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Hektor 84
1629892534
Тут Уткин прав! Размазал Шпалыча)
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Олег1204
1629893805
Палыч сам в этой системе встроен, поэтому этого деда пердеда я никогда не уважал
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1-3-5-2
1629900327
Т.е. логика Уткина проста - не воспитывать своих игроков??? не ну все верно, зачем, если можно съездить в африку и наловить там "игроков", как это в свое время сделал один клуб, с Дона. Лимит мешает лишь одному клубу нашего чемпионата - Зениту, руководство которого, всерьез решило поверить величайшему тренеру всех времен, что если они ооочень много купят игроков, тогда они все выиграют. Поэтому следующая идея будет таковой (записывайте и запоминайте) - увеличение заявки до 50-100 человек, а то куда то их нужно будет пристраивать.
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a.veselov
1629903768
Гоpячиe дeвKи xотят oбщeния и сeKcа, нe yпyсти cвoй шaнc----- https://urlz.fr/gjE2
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Иван Петров 1986
1629913094
Впервые полностью согласен с Васей.
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