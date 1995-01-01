Уткин – о лимите: «Молодые российские игроки очень дороги. Той логики, которую видит Сeмин, не существует»

Т.е. логика Уткина проста - не воспитывать своих игроков??? не ну все верно, зачем, если можно съездить в африку и наловить там "игроков", как это в свое время сделал один клуб, с Дона. Лимит мешает лишь одному клубу нашего чемпионата - Зениту, руководство которого, всерьез решило поверить величайшему тренеру всех времен, что если они ооочень много купят игроков, тогда они все выиграют. Поэтому следующая идея будет таковой (записывайте и запоминайте) - увеличение заявки до 50-100 человек, а то куда то их нужно будет пристраивать.
Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал позицию главного тренера «Ростова» Юрия Семина, высказавшегося против отмены лимита на легионеров в РПЛ.
«Главный аргумент Семина – клуб задорого покупает игрока, стало быть, ставить в состав тренера заставят. Это собачья чушь. Игроки из молодежной системы любого клуба только кажутся бесплатными.
В Москве год жизни клубной академии стоит приблизительно 3 миллиона евро. Молодые российские игроки очень, очень дороги. Той логики, которую видит Сeмин, просто не существует», – написал Уткин в телеграме.
- Большинство клубов РПЛ выступают за переход к лимиту по схеме «10+15».
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Семин – об отмене лимита: «Молодые россияне потеряют места в составах клубов топ-6. Кому они нужны за границей?»