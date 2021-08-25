Уткин – о лимите: «Молодые российские игроки очень дороги. Той логики, которую видит Сeмин, не существует»

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал позицию главного тренера «Ростова» Юрия Семина, высказавшегося против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Главный аргумент Семина – клуб задорого покупает игрока, стало быть, ставить в состав тренера заставят. Это собачья чушь. Игроки из молодежной системы любого клуба только кажутся бесплатными.

В Москве год жизни клубной академии стоит приблизительно 3 миллиона евро. Молодые российские игроки очень, очень дороги. Той логики, которую видит Сeмин, просто не существует», – написал Уткин в телеграме.

Большинство клубов РПЛ выступают за переход к лимиту по схеме «10+15».

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Семин – об отмене лимита: «Молодые россияне потеряют места в составах клубов топ-6. Кому они нужны за границей?»