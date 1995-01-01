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    Уткин – о лимите: «Молодые российские игроки очень дороги. Той логики, которую видит Сeмин, не существует»

    Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал позицию главного тренера «Ростова» Юрия Семина, высказавшегося против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

    «Главный аргумент Семина – клуб задорого покупает игрока, стало быть, ставить в состав тренера заставят. Это собачья чушь. Игроки из молодежной системы любого клуба только кажутся бесплатными.

    В Москве год жизни клубной академии стоит приблизительно 3 миллиона евро. Молодые российские игроки очень, очень дороги. Той логики, которую видит Сeмин, просто не существует», – написал Уткин в телеграме.

    • Большинство клубов РПЛ выступают за переход к лимиту по схеме «10+15».
    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Семин – об отмене лимита: «Молодые россияне потеряют места в составах клубов топ-6. Кому они нужны за границей?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +44

      1-3-5-2 56 минут назад

      Т.е. логика Уткина проста - не воспитывать своих игроков??? не ну все верно, зачем, если можно съездить в африку и наловить там "игроков", как это в свое время сделал один клуб, с Дона. Лимит мешает лишь одному клубу нашего чемпионата - Зениту, руководство которого, всерьез решило поверить величайшему тренеру всех времен, что если они ооочень много купят игроков, тогда они все выиграют. Поэтому следующая идея будет таковой (записывайте и запоминайте) - увеличение заявки до 50-100 человек, а то куда то их нужно будет пристраивать.

      0
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      Рейтинг: +1123

      Олег1204 2 часа назад

      Палыч сам в этой системе встроен, поэтому этого деда пердеда я никогда не уважал

      3
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      Рейтинг: +11469

      Hektor 84 3 часа назад

      Тут Уткин прав! Размазал Шпалыча)

      1
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      Рейтинг: +20340

      vladimir-7 > Hektor 84 2 часа назад

      Чем он размазал, тем, что на мнение Семина сказал "чушь собачья", при этом сам ничего не высказал?

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