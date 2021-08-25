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  • Райола хочет получить от трансфера Холанда 40 миллионов комиссионных

Райола хочет получить от трансфера Холанда 40 миллионов комиссионных

25 августа 2021, 09:27
11

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда, уже думает о возможном уходе игрока из дортмундского клуба.

Итальянец хочет, чтобы в новом клубе форвард получал 50 миллионов евро в год.

Сам Райола желает заработать на трансфере норвежца 40 миллионов комиссионных.

  • Как пишет Sport Bild, в следующем году опция выкупа Холанда составит 75 млн евро.
  • Рыночная цена футболиста сейчас – 130 млн.
  • В прошлом сезоне Бундеслиги он забил 27 голов в 28 матчах.

Источник: Sport Bild
Германия. Бундеслига Боруссия Д Холанд Эрлинг Райола Мино
Комментарии (11)
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portero
1629873555
А мы на наших агентов жалуемся, вот этим рвачам даано надо доходы ограничивать, вымогатели первостатейные...
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Skull_Boy
1629873868
С такими запросами твой Хохланд нахер никому не нужен
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NewLife
1629876345
Это, конечно, глупость или редакторская путанница в цифрах и валютах. "Королей я путаю с тузами и с дебютом путаю дуплет" В.С. Высоцкий
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Psih86
1629885673
Давно пора запретить этих лоботрясов агентов. Пусть работать идут, а футболисты сами решают свои дела.
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DeStar
1629886019
мда) и чего игроки к нему прут? что он им обещает?)
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Hektor 84
1629891800
Агенты зло! А Райола древнее зло!!!
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IVANRUS777
1629893197
Губа не дура) 40 миллионов...ничего у него не треснет)
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