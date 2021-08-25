Райола хочет получить от трансфера Холанда 40 миллионов комиссионных

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда, уже думает о возможном уходе игрока из дортмундского клуба.
Итальянец хочет, чтобы в новом клубе форвард получал 50 миллионов евро в год.
Сам Райола желает заработать на трансфере норвежца 40 миллионов комиссионных.
- Как пишет Sport Bild, в следующем году опция выкупа Холанда составит 75 млн евро.
- Рыночная цена футболиста сейчас – 130 млн.
- В прошлом сезоне Бундеслиги он забил 27 голов в 28 матчах.
Источник: Sport Bild