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    Райола хочет получить от трансфера Холанда 40 миллионов комиссионных

    Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда, уже думает о возможном уходе игрока из дортмундского клуба.

    Итальянец хочет, чтобы в новом клубе форвард получал 50 миллионов евро в год.

    Сам Райола желает заработать на трансфере норвежца 40 миллионов комиссионных.

    • Как пишет Sport Bild, в следующем году опция выкупа Холанда составит 75 млн евро.
    • Рыночная цена футболиста сейчас – 130 млн.
    • В прошлом сезоне Бундеслиги он забил 27 голов в 28 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport Bild

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    Сегодня, 09:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9727

      NewLife 29 минут назад

      Это, конечно, глупость или редакторская путанница в цифрах и валютах.
      "Королей я путаю с тузами и с дебютом путаю дуплет" В.С. Высоцкий

      0
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      Рейтинг: +1768

      Радио1000шумеров 34 минуты назад

      Самоубьется двумя выстрелами в спину...

      0
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      Рейтинг: +12706

      Skull_Boy 1 час назад

      С такими запросами твой Хохланд нахер никому не нужен

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      Рейтинг: +50859

      portero 1 час назад

      А мы на наших агентов жалуемся, вот этим рвачам даано надо доходы ограничивать, вымогатели первостатейные...

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