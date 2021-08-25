Мамаев – о Семине в «Ростове»: «Это человек, который схож со мной в плане целей»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев прокомментировал назначение Юрия Семина на пост главного тренера команды. Он заменил Валерия Карпина, который ушел в сборную России.

– Безусловно, для меня было очень неожиданно, что Георгич принял такое решение, потому что непосредственно мой выбор, наверное, в первую очередь основывался на том, что он был главным тренером на тот момент. Я отреагировал спокойно, когда узнал, кто будет у нас главным тренером. Знаешь, это как новый интерес. Мне было интересно познакомиться и лично поработать с Юрием Палычем.

– Первые впечатления от работы с Семиным?

– Только позитивные. Это человек, который схож со мной в плане целей, задач и всего остального. Видно, что человек выиграл очень много трофеев. Человек хочет побеждать – это то, что мне надо.