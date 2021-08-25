Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мамаев – о Семине в «Ростове»: «Это человек, который схож со мной в плане целей»

Мамаев – о Семине в «Ростове»: «Это человек, который схож со мной в плане целей»

25 августа 2021, 07:38
8

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев прокомментировал назначение Юрия Семина на пост главного тренера команды. Он заменил Валерия Карпина, который ушел в сборную России.

– Безусловно, для меня было очень неожиданно, что Георгич принял такое решение, потому что непосредственно мой выбор, наверное, в первую очередь основывался на том, что он был главным тренером на тот момент. Я отреагировал спокойно, когда узнал, кто будет у нас главным тренером. Знаешь, это как новый интерес. Мне было интересно познакомиться и лично поработать с Юрием Палычем.

– Первые впечатления от работы с Семиным?

– Только позитивные. Это человек, который схож со мной в плане целей, задач и всего остального. Видно, что человек выиграл очень много трофеев. Человек хочет побеждать – это то, что мне надо.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел Семин Юрий Карпин Валерий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1629871310
Сравнил Мамаева-гавно с Семиным.
Ответить
Garrincha58
1629872031
вообще кто такой Мамаев и почему его и кому это надо пиарят так же как и Дзюбу в своё время
Ответить
ab15488
1629877324
Кто нибудь, подарите Мамаю книгу, правила футбола, желательно с картинками, чтоб он узнал, что в футболе у всех одна цель - победить, забив на гол больше соперника
Ответить
Иван Петров 1986
1629880837
На тебя глядеть страшно из за твоих татушек. Дебил дебилом.
Ответить
alp
1629888796
Может, все таки не семин схож с мамаевым а мамаев с семиным? Здесь, щетаю, расстановка мест очень важна..
Ответить
zigbert
1629902050
Ну Семин то своих целей добился а вот тебе Павел придется еще много трудиться чтобы достичь их.
Ответить
афоня72
1629907507
Хороший Пашка игрок..удачи ему.
Ответить
малк
1629907606
Ты, уж Паша постарайся!
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
2
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
2
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
26
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
Все новости
Все новости
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
25
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
18
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
145
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+