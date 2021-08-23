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    «Локомотив»: «Не преследовали цели оскорбить Крыховяка»

    Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала твит клуба после победы над «Краснодаром» (2:1) в 5-м туре РПЛ, адресованный полузащитнику Гжегожу Крыховяку.

    «Вибирай правильные цвета», – подписала пост с фотографиями Крыховяка пресс-служба «Локо».

    «Клубом был выбран определенный коммуникационный план для матча с «Краснодаром», основанный на том, что между соперниками есть общая черта – зеленый цвет. Помимо зеленого цвета, есть игроки, которые выступали за обе команды – Смолов и Крыховяк.

    Исходя из идеи того, что есть общего между клубами, последовательно были опубликованы промо к матчу (19 августа) и видео со Смоловым (22 августа).

    Публикация промо, посты со Смоловым и Крыховяком являются частью общей картины. Подпись к публикации не была попыткой обидеть лично Гжегожа, а выбранные для галереи изображения показывают честную борьбу на футбольном поле.

    Мы понимаем, что общественный резонанс оказался негативным, поскольку болельщики усмотрели в публикации желание обидеть бывшего игрока, который вместе с клубом выигрывал трофеи, забивал голы и самоотверженно действовал на поле.

    Указание на выбор правильных цветов в контексте клубной коммуникации не является оскорблением для тех, кому этот посыл адресован. «Локомотив» не преследовал цели оскорбить Крыховяка», – сообщили пресс-службе «Локомотива».

    • Крыховяк перешел в «Краснодар» из «Локомотива» этим летом.
    • Он играл за «Локо» с 2018 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21233

      bset 8 минут назад

      Конечно, общественный резонанс оказался негативным. Крыховяк собирался продлевать контракт с Локомотивом, а его откровенно выперли из клуба. А потом потешаются, что "не те цвета выбрал"? Ну и уроды же вы. Надеюсь, вас руководство клуба уволит за такие публикации.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      99-й 23 минуты назад

      Если коротко - мы не о чем не сожалеем эт вы всё дебилы не так поняли...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +586

      mama1991 43 минуты назад

      тот случай когда отмазка не лепится....

      5
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