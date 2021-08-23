«Локомотив»: «Не преследовали цели оскорбить Крыховяка»

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала твит клуба после победы над «Краснодаром» (2:1) в 5-м туре РПЛ, адресованный полузащитнику Гжегожу Крыховяку.

«Вибирай правильные цвета», – подписала пост с фотографиями Крыховяка пресс-служба «Локо».

«Клубом был выбран определенный коммуникационный план для матча с «Краснодаром», основанный на том, что между соперниками есть общая черта – зеленый цвет. Помимо зеленого цвета, есть игроки, которые выступали за обе команды – Смолов и Крыховяк.

Исходя из идеи того, что есть общего между клубами, последовательно были опубликованы промо к матчу (19 августа) и видео со Смоловым (22 августа).

Публикация промо, посты со Смоловым и Крыховяком являются частью общей картины. Подпись к публикации не была попыткой обидеть лично Гжегожа, а выбранные для галереи изображения показывают честную борьбу на футбольном поле.

Мы понимаем, что общественный резонанс оказался негативным, поскольку болельщики усмотрели в публикации желание обидеть бывшего игрока, который вместе с клубом выигрывал трофеи, забивал голы и самоотверженно действовал на поле.

Указание на выбор правильных цветов в контексте клубной коммуникации не является оскорблением для тех, кому этот посыл адресован. «Локомотив» не преследовал цели оскорбить Крыховяка», – сообщили пресс-службе «Локомотива».

Крыховяк перешел в «Краснодар» из «Локомотива» этим летом.

Он играл за «Локо» с 2018 года.