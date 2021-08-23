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«Локомотив»: «Не преследовали цели оскорбить Крыховяка»

23 августа 2021, 16:36
8

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала твит клуба после победы над «Краснодаром» (2:1) в 5-м туре РПЛ, адресованный полузащитнику Гжегожу Крыховяку.

«Вибирай правильные цвета», – подписала пост с фотографиями Крыховяка пресс-служба «Локо».

«Клубом был выбран определенный коммуникационный план для матча с «Краснодаром», основанный на том, что между соперниками есть общая черта – зеленый цвет. Помимо зеленого цвета, есть игроки, которые выступали за обе команды – Смолов и Крыховяк.

Исходя из идеи того, что есть общего между клубами, последовательно были опубликованы промо к матчу (19 августа) и видео со Смоловым (22 августа).

Публикация промо, посты со Смоловым и Крыховяком являются частью общей картины. Подпись к публикации не была попыткой обидеть лично Гжегожа, а выбранные для галереи изображения показывают честную борьбу на футбольном поле.

Мы понимаем, что общественный резонанс оказался негативным, поскольку болельщики усмотрели в публикации желание обидеть бывшего игрока, который вместе с клубом выигрывал трофеи, забивал голы и самоотверженно действовал на поле.

Указание на выбор правильных цветов в контексте клубной коммуникации не является оскорблением для тех, кому этот посыл адресован. «Локомотив» не преследовал цели оскорбить Крыховяка», – сообщили пресс-службе «Локомотива».

  • Крыховяк перешел в «Краснодар» из «Локомотива» этим летом.
  • Он играл за «Локо» с 2018 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Крыховяк Гжегож
Комментарии (8)
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99-й
1629727881
Если коротко - мы не о чем не сожалеем эт вы всё дебилы не так поняли...
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Паровоз888
1629732824
Только ЛОКО!!! Только ПОБЕДА!!!)
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Вомбат
1629733531
Так вы, паровозные, его и не оскорбили. Он же сам ничего не сказал. Вы просто показали, что у вас нет совести, вкуса и чувства юмора.
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житель СПб
1629746133
Хорошо хоть попытались объясниться, извиниться...
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