«Локомотив»: «Не преследовали цели оскорбить Крыховяка»

Конечно, общественный резонанс оказался негативным. Крыховяк собирался продлевать контракт с Локомотивом, а его откровенно выперли из клуба. А потом потешаются, что "не те цвета выбрал"? Ну и уроды же вы. Надеюсь, вас руководство клуба уволит за такие публикации.
Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала твит клуба после победы над «Краснодаром» (2:1) в 5-м туре РПЛ, адресованный полузащитнику Гжегожу Крыховяку.
«Вибирай правильные цвета», – подписала пост с фотографиями Крыховяка пресс-служба «Локо».
«Клубом был выбран определенный коммуникационный план для матча с «Краснодаром», основанный на том, что между соперниками есть общая черта – зеленый цвет. Помимо зеленого цвета, есть игроки, которые выступали за обе команды – Смолов и Крыховяк.
Исходя из идеи того, что есть общего между клубами, последовательно были опубликованы промо к матчу (19 августа) и видео со Смоловым (22 августа).
Публикация промо, посты со Смоловым и Крыховяком являются частью общей картины. Подпись к публикации не была попыткой обидеть лично Гжегожа, а выбранные для галереи изображения показывают честную борьбу на футбольном поле.
Мы понимаем, что общественный резонанс оказался негативным, поскольку болельщики усмотрели в публикации желание обидеть бывшего игрока, который вместе с клубом выигрывал трофеи, забивал голы и самоотверженно действовал на поле.
Указание на выбор правильных цветов в контексте клубной коммуникации не является оскорблением для тех, кому этот посыл адресован. «Локомотив» не преследовал цели оскорбить Крыховяка», – сообщили пресс-службе «Локомотива».
- Крыховяк перешел в «Краснодар» из «Локомотива» этим летом.
- Он играл за «Локо» с 2018 года.
Выбирай правильные цвета pic.twitter.com/qGrEm1tRIi— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 22, 2021