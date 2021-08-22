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    «Выбирай правильные цвета». «Локо» опубликовал фото с Крыховяком после матча с «Краснодаром»

    «Локомотив» обыграл «Краснодар» (2:1) в матче 5-го тура чемпионата России.

    После игры московский клуб опубликовал в титтере пост, на котором изображен Гжегож Крыховяк.

    «Выбирай правильные цвета». – написала пресс-служба «Локо».

    • Крыховяк перешел в «Краснодар» из «Локомотива» этим летом.
    • Он играл за «Локо» с 2018 года.

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    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2599

      ySS 17 минут назад

      Во все пресс-службы дебилов набирают?
      В две уж точно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9543

      житель СПб 21 минуту назад

      То есть выгнали человека из клуба - и теперь издеваются над ним?! Совести у людей нет! Вообще пресс-службы в наших клубах еще тот рассадник...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -612

      СуперПАВ9 > житель СПб 18 минут назад

      Можно подумать у Зенита совесть есть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7305

      playsh > житель СПб 12 минут назад

      Ну не дал господь ума,ну и не надо...

      0
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