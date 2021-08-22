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  • «Выбирай правильные цвета». «Локо» опубликовал фото с Крыховяком после матча с «Краснодаром»

«Выбирай правильные цвета». «Локо» опубликовал фото с Крыховяком после матча с «Краснодаром»

22 августа 2021, 23:16
31

«Локомотив» обыграл «Краснодар» (2:1) в матче 5-го тура чемпионата России.

После игры московский клуб опубликовал в титтере пост, на котором изображен Гжегож Крыховяк.

«Выбирай правильные цвета». – написала пресс-служба «Локо».

  • Крыховяк перешел в «Краснодар» из «Локомотива» этим летом.
  • Он играл за «Локо» с 2018 года.

Крыховяк: «В руководстве «Локомотива» повели себя не как мужчины»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Крыховяк Гжегож
Комментарии (31)
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житель СПб
1629663503
То есть выгнали человека из клуба - и теперь издеваются над ним?! Совести у людей нет! Вообще пресс-службы в наших клубах еще тот рассадник...
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ySS
1629663726
Во все пресс-службы дебилов набирают? В две уж точно.
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wobaekat
1629665681
Некрасиво
Кто-кто, а Гжегож такого отношения к себе точно не заслуживает
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JTherry
1629665764
медиа Локо таким образом портит себе репутацию и порочит свое имя... девки, чего с них взять: ума - палата...)
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inzek
1629672130
реально неуместный троллинг! себе во вред, как говорится
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Play
1629689887
Там один СММщик на все клубы рпл что ли? Или они из спецшкол для умственно отсталых набирают.
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Ганнибал Лектор
1629691661
Хорошо смеется тот, кто смеется в конце чемпионата.
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nemolod
1629697503
Легионер приехал зарабатывать,а не цветы выбирать!
Ответить
Добрый Бобер
1629701933
Ой как паганенько!
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Artemka444
1629704282
Выперли из клуба, теперь ещё выеживаются Не игры, просто в бей беги играют
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