«Выбирай правильные цвета». «Локо» опубликовал фото с Крыховяком после матча с «Краснодаром»

«Локомотив» обыграл «Краснодар» (2:1) в матче 5-го тура чемпионата России.
После игры московский клуб опубликовал в титтере пост, на котором изображен Гжегож Крыховяк.
«Выбирай правильные цвета». – написала пресс-служба «Локо».
- Крыховяк перешел в «Краснодар» из «Локомотива» этим летом.
- Он играл за «Локо» с 2018 года.
Крыховяк: «В руководстве «Локомотива» повели себя не как мужчины»
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Локомотива»
Кто-кто, а Гжегож такого отношения к себе точно не заслуживает