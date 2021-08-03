Крыховяк: «В руководстве «Локомотива» повели себя не как мужчины»

Полузащитник Гжегож Крыховяк назвал причины своего переход из «Локомотива» в «Краснодар».

«Что касается самого решения, то отыгрываться на клубе не нужно. Просто изменилась стратегия, таков футбол. Тот факт, что новые люди в руководстве повели себя не как мужчины, характеризует их, а не меня.

Я мог бы остаться в «Локомотиве» еще на один год, но «Краснодар» предложил, на мой взгляд, лучший проект и обезопасил меня трехлетним контрактом. Я не хотел 12 месяцев думать о том, а что будет со мной, если вдруг я получу травму», – написал Крыховяк в фейсбуке.

«Краснодар» подписал контракт с Крыховяком до июня 2024 года.

Клуб заплатил за игрока 2,5 миллиона евро.

Рыночная цена поляка – 15 миллионов.

Крыховяк: «Решение о трансфере в «Краснодар» было принято за моей спиной»