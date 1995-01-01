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    Крыховяк: «В руководстве «Локомотива» повели себя не как мужчины»

    Полузащитник Гжегож Крыховяк назвал причины своего переход из «Локомотива» в «Краснодар».

    «Что касается самого решения, то отыгрываться на клубе не нужно. Просто изменилась стратегия, таков футбол. Тот факт, что новые люди в руководстве повели себя не как мужчины, характеризует их, а не меня.

    Я мог бы остаться в «Локомотиве» еще на один год, но «Краснодар» предложил, на мой взгляд, лучший проект и обезопасил меня трехлетним контрактом. Я не хотел 12 месяцев думать о том, а что будет со мной, если вдруг я получу травму», – написал Крыховяк в фейсбуке.

    • «Краснодар» подписал контракт с Крыховяком до июня 2024 года.
    • Клуб заплатил за игрока 2,5 миллиона евро.
    • Рыночная цена поляка – 15 миллионов.

    Крыховяк: «Решение о трансфере в «Краснодар» было принято за моей спиной»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Фейсбук Гжегожа Крыховяка

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии14
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      Рейтинг: +21166

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В руководстве Локо мужиков давно уже нет, последний - Смородская.)

      2
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      Рейтинг: +2892

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      В 31год подписать контракт на три года, это хороший контракт. Возможно с этим игроком Краснодар станет похож на тот самый Краснодар, который был 3-5 лет назад.

      0
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      Рейтинг: +4625

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Гениально - продать системного игрока с ценником 15 миллионов за 2,5. А год назад не отпустить Миранчука в Зенит за 20, и тут же продать за 8. Российский футбол - бессмысленный и беспощадный.

      4
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      Рейтинг: +7616

      Cleaner > Ганнибал Лектор 47 минут назад

      Про откаты и серую в карманы бухгалтерию не забывайте...

      0
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      Рейтинг: +4625

      Ганнибал Лектор > Cleaner 29 минут назад

      Мне вот что непонятно: в любой уважающей себя структуре должна быть внутренняя служба экономической безопасности. У руководителя этой службы не может не возникнуть вопрос: каким образом контора продает свои лучшие активы за 15-20% от их рыночной стоимости?
      Таким образом, становится очевидно, что собственная безопасность, как минимум в теме. Опять же - структурно главный безопасник, как правило, подчиняется генералу. Вывод: генерал не может не знать про распил бабла.
      Ну и зачем же такая сложная схема и так много заезжего народа, с которым придется делиться? Ведь есть же варианты гораздо проще (спросите у г-на Вексельберга, например про схемы с гос. недвижимостью), причем они никак не связаны с футболом, а значит выносим за скобки излишний общественный резонанс.

      Из всего этого следует вывод, что там не в откатах дело. Я не думаю, что Белозеров и Плутник - дэбилы. Это очень хитрые люди.

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      Рейтинг: +7616

      Cleaner > Ганнибал Лектор 23 минуты назад

      :) Руководитель этой структуры в доле как минимум.

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      Рейтинг: +4625

      Ганнибал Лектор > Cleaner 5 минут назад

      Слишком сложно и слишком примитивно. Явно не уровень г-на Белозерова. Я немножко знаю ситуацию внутри РЖД, поэтому думаю, что там что-то другое.
      Для попилить и поделить там есть тысяча и один способ только на коммерческих взаимоотношениях между дочками внутри корпорации. А спорт и благотворительность, как правило, для ухода от налогов и отмыва бабла. Разгружая такими продажами зарплатную ведомость, Плутник снижает бюджет команды. А значит, снижается количество спонсорского халявного бабла.

      Нет, я думаю дело в другом. Фигурой Рангника тот, кто за ним стоит вливает в уши руководству всякую шляпу про развитие. Белозеров, как чел далекий от футбола во все это верит. Ибо ему пофигу на футбол - лишь бы тема не заглохла. Аферисты, вконец офигевшие от собственной наглости берут в долю тех, кто может им перекрыть кислород и начинают работать с тренером. Мол, покупать игроков будем мы, а ты - тренируй. В свое время такая тема не прокатила с Семиным - и полилось 0вно в прессу. Игроков будут покупать не по способностям, а по откатам от агентов.
      Что нужно сделать для массового приобретения игроков? Правильно - массово распродать тех, кто есть. Причем самых несговорчивых, кто не хочет делиться контрактом.

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      Рейтинг: +7616

      Cleaner > Ганнибал Лектор 3 минуты назад

      Все это было бы правильным, если бы не официальная сумма, которую заплатил Краснодар за Крыховяка.

      0
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      Рейтинг: +49891

      portero 1 час назад

      Себя обезопасил, молодца, а пахать то будешь или уже успокоился?

      2
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      Рейтинг: +2050

      Krasnodar 123 > portero 1 час назад

      Надеюсь будет пахать сам и других заставлять, характер бойца у него есть. Не спочнеме - песня такая есть Северин Краевский поет. Не успокоимся - по русски!!!

      1
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      Рейтинг: +1623

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Крыховяк: «Я хотел как баба, а в руководстве «Локомотива» мужиков не оказалось...»

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      Рейтинг: +327

      Жорик секс обжорик > Радио1000шумеров 59 минут назад

      Шутки мишутки какие то

      1
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      Рейтинг: +13734

      Garrincha58 2 часа назад

      хитрый поляк обезопасил себя на три года

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      Рейтинг: +7616

      Cleaner > Garrincha58 46 минут назад

      Хитрый Краснодар не растерялся и получил хорошего игрока.

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