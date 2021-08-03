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  • Крыховяк: «В руководстве «Локомотива» повели себя не как мужчины»

Крыховяк: «В руководстве «Локомотива» повели себя не как мужчины»

3 августа 2021, 18:24
16

Полузащитник Гжегож Крыховяк назвал причины своего переход из «Локомотива» в «Краснодар».

«Что касается самого решения, то отыгрываться на клубе не нужно. Просто изменилась стратегия, таков футбол. Тот факт, что новые люди в руководстве повели себя не как мужчины, характеризует их, а не меня.

Я мог бы остаться в «Локомотиве» еще на один год, но «Краснодар» предложил, на мой взгляд, лучший проект и обезопасил меня трехлетним контрактом. Я не хотел 12 месяцев думать о том, а что будет со мной, если вдруг я получу травму», – написал Крыховяк в фейсбуке.

  • «Краснодар» подписал контракт с Крыховяком до июня 2024 года.
  • Клуб заплатил за игрока 2,5 миллиона евро.
  • Рыночная цена поляка – 15 миллионов.

Крыховяк: «Решение о трансфере в «Краснодар» было принято за моей спиной»

Источник: Фейсбук Гжегожа Крыховяка
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Крыховяк Гжегож
Комментарии (16)
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Garrincha58
1628004850
хитрый поляк обезопасил себя на три года
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portero
1628007065
Себя обезопасил, молодца, а пахать то будешь или уже успокоился?
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Ганнибал Лектор
1628007579
Гениально - продать системного игрока с ценником 15 миллионов за 2,5. А год назад не отпустить Миранчука в Зенит за 20, и тут же продать за 8. Российский футбол - бессмысленный и беспощадный.
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Кузьмич на трибуне
1628008108
В 31год подписать контракт на три года, это хороший контракт. Возможно с этим игроком Краснодар станет похож на тот самый Краснодар, который был 3-5 лет назад.
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DOCTOR PENALTY
1628008862
В руководстве Локо мужиков давно уже нет, последний - Смородская.)
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NewLife
1628016045
Твоя прическа тоже не очень соотвествует мужскому образу, имхо.
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ySS
1628017047
Когда пилятся бабки, какие тут мусчины. Тут распиловщики)
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vmonomah17
1628020150
Добро пожаловать в рпл)))
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nemolod
1628055642
Рыба ищет где глубже,а человек-где лучше!
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Валерий2705
1628056721
О, красава. Опять мутные темы Локо с лечением и страховкой игроков, как было с Тарасовым. Значит правду он говорил. Жлобомотив)
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