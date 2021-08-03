Крыховяк: «Решение о трансфере в «Краснодар» было принято за моей спиной»

Полузащитник Гжегож Крыховяк прокомментировал переход из «Локомотива» в «Краснодар».

«Я провел три великолепных года в «Локомотиве»: большие матчи, Лига чемпионов и, самое главное, три трофея. Я познакомился с замечательными людьми и узнал о русском гостеприимстве.

Решение о трансфере было принято за моей спиной, но это футбол, и я должен двигаться вперед. Хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, персонал, игроков и в первую очередь болельщиков, которые были с нами и в горе, и в радости.

Спасибо двум замечательным тренерам, Юрию Семину, который доверял мне в трудные времена, и Марко Николичу, которому я желаю успехов в новом сезоне. Я большой фанат вашего сербского характера. Было очень приятно быть железнодорожником», – написал Крыховяк в инстаграме.