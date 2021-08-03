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  • Крыховяк: «Решение о трансфере в «Краснодар» было принято за моей спиной»

Крыховяк: «Решение о трансфере в «Краснодар» было принято за моей спиной»

3 августа 2021, 12:26
14

Полузащитник Гжегож Крыховяк прокомментировал переход из «Локомотива» в «Краснодар».

«Я провел три великолепных года в «Локомотиве»: большие матчи, Лига чемпионов и, самое главное, три трофея. Я познакомился с замечательными людьми и узнал о русском гостеприимстве.

Решение о трансфере было принято за моей спиной, но это футбол, и я должен двигаться вперед. Хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, персонал, игроков и в первую очередь болельщиков, которые были с нами и в горе, и в радости.

Спасибо двум замечательным тренерам, Юрию Семину, который доверял мне в трудные времена, и Марко Николичу, которому я желаю успехов в новом сезоне. Я большой фанат вашего сербского характера. Было очень приятно быть железнодорожником», – написал Крыховяк в инстаграме.

  • «Краснодар» подписал контракт с Крыховяком до июня 2024 года.
  • По информации «Чемпионата», «Краснодар» заплатил за Крыховяка 2,5 миллиона евро.
  • Рыночная цена поляка – 15 миллионов.

Источник: инстаграм Гжегожа Крыховяка
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Крыховяк Гжегож
Комментарии (14)
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житель СПб
1627983155
Очень высокая зарплата, Гжегож... Она отпугивает.
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oyabun
1627983347
Я понимаю, что решающее слово за клубом, но футболист то не раб, не могут его продать вопреки его желанию. Всё равно ведь футболиста спрашивают, согласен ли он на переход или нет? А тут говорит "..принято за моей спиной". Если бы сам не был согласен, то не перешел бы.
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paracetamol
1627983659
Странно, что дешево его продали. Очень странно!
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Давид59
1627984432
Продали в 6 раз ниже рыночной цены. Похоже мы не всё знаем. Дёшево продают, когда нужно срочно избавиться.
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Январь 59
1627984849
Много непонятного в этом трансфере, но этот игрок может кардинально изменить исход многих матчей. Возможно именно он сможет стать реальной заменой Маурисио Перейры.
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Вомбат
1627986071
Охххренеть! Такого классного игрока даже не спросить, а хочет ли он в Краснодар? А если бы он отказался, то что? Предложили бы расторгнуть контракт по обоюдному согласию, наверное. Да, Рангник жжет нехило.
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Томик
1627993787
"железнодорожником"? Так и написал? Сам наверное. От души.
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zigbert
1627997247
Да он наверное и сам не понял как оказался в Краснодаре.
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