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    Крыховяк: «Решение о трансфере в «Краснодар» было принято за моей спиной»

    Полузащитник Гжегож Крыховяк прокомментировал переход из «Локомотива» в «Краснодар».

    «Я провел три великолепных года в «Локомотиве»: большие матчи, Лига чемпионов и, самое главное, три трофея. Я познакомился с замечательными людьми и узнал о русском гостеприимстве.

    Решение о трансфере было принято за моей спиной, но это футбол, и я должен двигаться вперед. Хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, персонал, игроков и в первую очередь болельщиков, которые были с нами и в горе, и в радости.

    Спасибо двум замечательным тренерам, Юрию Семину, который доверял мне в трудные времена, и Марко Николичу, которому я желаю успехов в новом сезоне. Я большой фанат вашего сербского характера. Было очень приятно быть железнодорожником», – написал Крыховяк в инстаграме.

    • «Краснодар» подписал контракт с Крыховяком до июня 2024 года.
    • По информации «Чемпионата», «Краснодар» заплатил за Крыховяка 2,5 миллиона евро.
    • Рыночная цена поляка – 15 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Гжегожа Крыховяка

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии10
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      Рейтинг: +9098

      Вомбат 36 минут назад

      Охххренеть! Такого классного игрока даже не спросить, а хочет ли он в Краснодар? А если бы он отказался, то что? Предложили бы расторгнуть контракт по обоюдному согласию, наверное. Да, Рангник жжет нехило.

      0
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      Рейтинг: +1670

      Январь 59 56 минут назад

      Много непонятного в этом трансфере, но этот игрок может кардинально изменить исход многих матчей. Возможно именно он сможет стать реальной заменой Маурисио Перейры.

      0
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      Рейтинг: +4881

      Давид59 1 час назад

      Продали в 6 раз ниже рыночной цены. Похоже мы не всё знаем. Дёшево продают, когда нужно срочно избавиться.

      0
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      Рейтинг: +12038

      paracetamol 1 час назад

      Странно, что дешево его продали. Очень странно!

      2
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      Рейтинг: +19597

      vladimir-7 > paracetamol 56 минут назад

      Может быть были неофициальные выплаты людям в депо.
      А так действительно, приходишь купить машину, цена на нее
      2 млн., а тебе продают ее за 100 000.

      1
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      Рейтинг: +1164

      Хейтер Аларм > vladimir-7 51 минуту назад

      Тут тогда нужно ещё добавить, что через год эта машина может достаться тебе бесплатно. Поэтому продавец и продает её в 6 раз дешевле рыночной стоимости (не в 20)! И помимо этого ещё за этот год ему не нужно платить за обслуживание машины, и ещё он берёт в учет, что машина уже старая.

      1
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      Рейтинг: +19597

      vladimir-7 > Хейтер Аларм 41 минуту назад

      Если это так, то и ценник на нее был бы в 6 раз ниже,
      а не как за новую.

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      Рейтинг: +28594

      oyabun 1 час назад

      Я понимаю, что решающее слово за клубом, но футболист то не раб, не могут его продать вопреки его желанию. Всё равно ведь футболиста спрашивают, согласен ли он на переход или нет? А тут говорит "..принято за моей спиной". Если бы сам не был согласен, то не перешел бы.

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      Рейтинг: +7598

      Cleaner > oyabun 1 час назад

      Мы не знаем всего. Мутный трансфер. Очень мутный!

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      Рейтинг: +8725

      житель СПб 1 час назад

      Очень высокая зарплата, Гжегож... Она отпугивает.

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