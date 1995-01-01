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    Президент «Урала»: «Нужно делать лимит «10+15». Мы пока не созрели отменять его полностью»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

    «Я считаю, что нужно делать лимит «10+15», иначе будет тяжело набирать игроков в сборную, мы пока не созрели, чтобы отменять его полностью. Когда рынок будет насыщен отечественными футболистами, только тогда можно думать о таких изменениях, но я могу ошибаться.

    После отмены — клубы будут закупаться зарубежными игроками, нам тоже наверно придeтся. Но у «Урала» хорошо работает академия, молодeжный состав. Сейчас можно найти дешевле иностранца и, если все пойдут по этому пути, мы тоже будет стараться усилить состав», – сказал Иванов.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9665

      NewLife 51 минуту назад

      "Мы пока не созрели отменять его полностью"
      Не мы, а ты !
      Как в анекдоте: жена уходит от мужа, потому что на ее слова - что то давно мы сексом не занимались, он ляпнул: не мы, а ты.

      1
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      ...
      Рейтинг: +135

      bomilazdeshnii > NewLife 20 минут назад

      Какой у нас РЫНОК!! Вы о чем?

      0
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