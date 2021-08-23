Президент «Урала»: «Нужно делать лимит «10+15». Мы пока не созрели отменять его полностью»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Я считаю, что нужно делать лимит «10+15», иначе будет тяжело набирать игроков в сборную, мы пока не созрели, чтобы отменять его полностью. Когда рынок будет насыщен отечественными футболистами, только тогда можно думать о таких изменениях, но я могу ошибаться.

После отмены — клубы будут закупаться зарубежными игроками, нам тоже наверно придeтся. Но у «Урала» хорошо работает академия, молодeжный состав. Сейчас можно найти дешевле иностранца и, если все пойдут по этому пути, мы тоже будет стараться усилить состав», – сказал Иванов.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Дюков подтвердил предложение РФС отказаться от лимита на легионеров