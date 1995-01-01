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    РПЛ. «Ростов» обыграл «Нижний Новгород», одержав первую победу при Семине

    «Ростов» победил «Нижний Новгород» (2:1) на выезде в матче 5-го труа РПЛ. Победный гол на 89-й минуте забил Николай Комличенко.

    Клуб из Ростова-на-Дону одержал дебютную победу в этом сезоне РПЛ.

    Эта победа также стала первой для Юрия Семина на посту главного тренера «Ростова».

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Нижний Новгород – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Осипенко (автогол), 3; 1:1 – Хасимото, 36; 1:2 – Комличенко, 89.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Калинский, Горбунов (Сулейманов, 46), Ткачук, Балай, Эннин (Косарев, 75).

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич (Мелехин, 46), Фольмер (Байрамян, 62), Глебов, Норманн, Хасимото (Сухомлинов, 74), Альмквист (Полоз, 85), Комличенко.

    Предупреждения: Ткачук, 57; Гоцук, 88 – Хаджикадунич, 42; Норманн, 78; Баштуш, 80.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии28
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      Рейтинг: +256

      I'll be back 14 минут назад

      Надо старших уважать. Разница почти в 2 раза. Кержакову-38, Семину-74+«Джукадукич».

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14012

      Garrincha58 39 минут назад

      какой скучный футбол и зачем нам его показывают на матче почему не показать Локо Краснодар

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10222

      BRO_football 40 минут назад

      Ну как так-то. День города всё-таки. Не могли что ли матч у Ростова купить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1583

      Красногорск_Фан 45 минут назад

      Игры видно не было, скорости так себе. Но в той ситуации где Ростов важны очки, а не что они получены в результате красивой бразильской джимбы. Поэтому поздравляю Ростов, ЮПС. Все будет хорошо.

      А жителей Новогорода с большим юбилеем древнего города. С фарта началось, не фартом закончилось. Так тоже бывает. ЗЫ: Спортивная форма в которой Кержаков! блин, завидую.

      1
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      Рейтинг: +977

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      Сельмаша с победой. Кержаков молодец хорошую банду собрал

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6159

      Антибиотик 1 час назад

      Юрий Палыч, с почином в Ростове! И удачи!

      2
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      Рейтинг: +8691

      Cleaner 1 час назад

      Может вытянет Семин Ростов из ямы, в которую ее Карпин загнал?

      4
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      Рейтинг: +7600

      GoLenaStop 1 час назад

      Ростсельмаш!!!
      Оччччень тяжкая и вязкая игра.
      С учетом праздника города НН ( с ув. привет Мызе!) , результат отличный.
      Командам спасибо за игру!
      Ростсельмаш, придумай фланговые атаки, Н.Новгород - смелее бить по воротам, но Газпрома!
      Удачи всем.

      4
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      Рейтинг: +9514

      житель СПб > GoLenaStop 1 час назад

      Лайкнул, но не за 3-5 слова с конца...!

      1
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      Рейтинг: +7600

      GoLenaStop > житель СПб 1 час назад

      Пасиба , не злись, поверь - я ценю Зенит !
      Это ревность...
      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +2958

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Всех ростовчан с победой. А то как то грустно за южан стало. Сочи и Быки проиграли, хоть Ростов на выезде смог победить.

      5
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      Рейтинг: +9514

      житель СПб 1 час назад

      Игра долго была очень "милой". Более близким был результат на ничью. Но все же футбольный бог заступился за команду, более достойную победного результата. А НН - ... ну надо по воротам тоже бить...
      А в целом - НН очень организованная команда, и она, и Керж приятно удивляют.
      Нижний Новгород поздравляю с 800-летием! Этот город - "подбрюшье" России. И очень интересный, стадион - чудо! Пусть город развивается вместе с футболом!

      6
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      Рейтинг: +7600

      GoLenaStop > житель СПб 1 час назад

      !!!+++

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