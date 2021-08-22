РПЛ. «Ростов» обыграл «Нижний Новгород», одержав первую победу при Семине

«Ростов» победил «Нижний Новгород» (2:1) на выезде в матче 5-го труа РПЛ. Победный гол на 89-й минуте забил Николай Комличенко.

Клуб из Ростова-на-Дону одержал дебютную победу в этом сезоне РПЛ.

Эта победа также стала первой для Юрия Семина на посту главного тренера «Ростова».

Россия. РПЛ. 5-й тур

Нижний Новгород – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Осипенко (автогол), 3; 1:1 – Хасимото, 36; 1:2 – Комличенко, 89.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Калинский, Горбунов (Сулейманов, 46), Ткачук, Балай, Эннин (Косарев, 75).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич (Мелехин, 46), Фольмер (Байрамян, 62), Глебов, Норманн, Хасимото (Сухомлинов, 74), Альмквист (Полоз, 85), Комличенко.

Предупреждения: Ткачук, 57; Гоцук, 88 – Хаджикадунич, 42; Норманн, 78; Баштуш, 80.

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