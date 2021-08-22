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  • РПЛ. «Ростов» обыграл «Нижний Новгород», одержав первую победу при Семине

РПЛ. «Ростов» обыграл «Нижний Новгород», одержав первую победу при Семине

22 августа 2021, 19:54
30

«Ростов» победил «Нижний Новгород» (2:1) на выезде в матче 5-го труа РПЛ. Победный гол на 89-й минуте забил Николай Комличенко.

Клуб из Ростова-на-Дону одержал дебютную победу в этом сезоне РПЛ.

Эта победа также стала первой для Юрия Семина на посту главного тренера «Ростова».

Россия. РПЛ. 5-й тур

Нижний Новгород – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Осипенко (автогол), 3; 1:1 – Хасимото, 36; 1:2 – Комличенко, 89.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Калинский, Горбунов (Сулейманов, 46), Ткачук, Балай, Эннин (Косарев, 75).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич (Мелехин, 46), Фольмер (Байрамян, 62), Глебов, Норманн, Хасимото (Сухомлинов, 74), Альмквист (Полоз, 85), Комличенко.

Предупреждения: Ткачук, 57; Гоцук, 88 – Хаджикадунич, 42; Норманн, 78; Баштуш, 80.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Ростов
Комментарии (30)
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Alex Y
1629651337
Вот и Ростов победил, Поздравляю Семина))
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portero
1629651389
Ростов с победой!!! Вымучали... Нижний навылет, чуть опять на фарте очко не взяли....
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житель СПб
1629651502
Поздравляю Ростов с таким нужным результатом! Можно немного выдохнуть! Особенно рад за Семина!
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MaxRnD
1629651639
Этот результат Баштуш в одно лицо за уши вытащил для Ростова
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Чехов на Садовой
1629651713
Ну вот, как и преполагал. Ростов забрал три очка а нижегородцы могут от души накидаться, закусить и заполировать. Поздравляю всех !!!
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Евгений Лесников
1629651717
Всё дело в том,что Юрий Павлович не любит юбилеи...Чужие. С уважением отношусь к этому маститому футбольному специалисту, и поздравляю его с первой победой на посту ГТ Ростова.
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житель СПб
1629651818
Игра долго была очень "милой". Более близким был результат на ничью. Но все же футбольный бог заступился за команду, более достойную победного результата. А НН - ... ну надо по воротам тоже бить... А в целом - НН очень организованная команда, и она, и Керж приятно удивляют. Нижний Новгород поздравляю с 800-летием! Этот город - "подбрюшье" России. И очень интересный, стадион - чудо! Пусть город развивается вместе с футболом!
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Кузьмич на трибуне
1629651915
Всех ростовчан с победой. А то как то грустно за южан стало. Сочи и Быки проиграли, хоть Ростов на выезде смог победить.
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GoLenaStop
1629651976
Ростсельмаш!!! Оччччень тяжкая и вязкая игра. С учетом праздника города НН ( с ув. привет Мызе!) , результат отличный. Командам спасибо за игру! Ростсельмаш, придумай фланговые атаки, Н.Новгород - смелее бить по воротам, но Газпрома! Удачи всем.
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xkixerx
1629656759
С Почином Юрий Палыч!!! Дальше - больше!
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