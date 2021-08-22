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Судьи
Главный судья:
Евгений Кукуляк (Калуга)
Помощники:
Андрей Болотенков, Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR - Владислав Безбородов; AVAR - Тихон Калугин
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Гаряфий Жафяров
Материалы

Пари НН - Ростов

22.08.2021, Воскресенье, 18:00 мск Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород Россия. Премьер-лига, 5 тур Пари НН - Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +5941

    ySS 22 августа 2021, 19:54

    С победой, ростовчане!

    3
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    Рейтинг: +5941

    ySS 22 августа 2021, 19:53

    Мосаэро вернул должок Осипенке)

    2
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    Рейтинг: +5941

    ySS 22 августа 2021, 19:49

    Не, Баштуш - лучший!)

    2
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    Рейтинг: +55667

    MaxRnD 22 августа 2021, 19:49

    Два гола имени Баштуша

    5
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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 22 августа 2021, 19:49

    Гол))

    1
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    Рейтинг: +5941

    ySS 22 августа 2021, 19:44

    Если выбирать лучшего, то самурай, как единственный забивший гол (в чужие ворота))

    0
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    Рейтинг: +55667

    MaxRnD > ySS 22 августа 2021, 19:50

    Баштуш же))

    4
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    Рейтинг: +5941

    ySS 22 августа 2021, 19:41

    Кукуяк чудит, абсолютно в мяч игра, а голубому карточку за симуляцию.

    0
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    Рейтинг: +5941

    ySS 22 августа 2021, 19:18

    Армянская звезда ростовского футбола в подарок Нижнему на 800-летие?)

    1
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    Рейтинг: +995

    Riot Zero 22 августа 2021, 19:11

    Лучше бы, комментатор, сел на бутылку, ****** куйню нести

    0
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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr 22 августа 2021, 19:02

    Команд хватило минут на 10, потом игра остановилась. Ростов играл так, будто это он ведет в счете, но своего дурака всё таки забил.

    2
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    Рейтинг: +995

    Riot Zero > ilichkadr 22 августа 2021, 19:13

    дурака твой недоклуп в подарок за щеку симаку закинул

    0
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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr > Riot Zero 22 августа 2021, 19:20

    Что с тебя возмёшь? Просто дурак,...........
    P.S. Мальчонка, завязывай с алкоголём. Слушай старших. Не ровен час и за щеку взять не сможешь.

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    Riot Zero > ilichkadr 22 августа 2021, 19:27

    Не ровен час и за щеку взять не сможешь. Х.у.й. мамин, собственный опыт пытаешься впарить.

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    Riot Zero > Riot Zero 22 августа 2021, 19:28

    О, тебя, твоя *****, лайкнула

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    Riot Zero > Riot Zero 22 августа 2021, 19:28

    Шестёрка

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    Riot Zero > ilichkadr 22 августа 2021, 19:35

    Е.б.л.о. баранье, учи русский

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    ilichkadr > Riot Zero 22 августа 2021, 20:09

    Тебя когда выпустили из психушки? Неужели так плохо на Семашко 120? Сам сбежал, или помогли, а Riot Zero?

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    ilichkadr > ilichkadr 22 августа 2021, 20:13

    Я смотрю ты и ник себе подобрал подходящий: Riot Zero в переводе с английского - "Бунт Нулевой". Неужели сам придумал или может по наследству принял?

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    Riot Zero > ilichkadr 22 августа 2021, 20:14

    Х.у.л.и. ты переобулся

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    Riot Zero > Riot Zero 22 августа 2021, 20:16

    Переводчик, как ты 0

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    Riot Zero > ilichkadr 22 августа 2021, 20:19

    В тылу ты просидел, х.у.й. мамин

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    Riot Zero > ilichkadr 22 августа 2021, 20:20

    Щёчки сдуй и п.и.с.д.у.й. ПРАПОРЩИК

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    ilichkadr > Riot Zero 22 августа 2021, 20:22

    Не, я в основном босячком.
    Одного не пойму, тебя не успели поймать при родах, ударился башкой о кафель или не из того места вылез, а Riot Zero?
    Прапорщиком стать мечтаешь?

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    ilichkadr > Riot Zero 22 августа 2021, 20:25

    Riot Zero, ну так же нельзя с русским языком обращаться. Пиши правильно п.и.З.д.у.й., а то прапорщиком не возьмут, отвечаю.

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    Riot Zero > ilichkadr 22 августа 2021, 20:28

    О, ******, сиделец....

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    Riot Zero > Riot Zero 22 августа 2021, 20:32

    Мамин-Сибиряк, ты в берцах или переобулся

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    Riot Zero > ilichkadr 22 августа 2021, 20:35

    Опять тебя твоя шалава лайкнула. МАМИН, а производное, или ТЫ из ЕГ

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    Riot Zero > Riot Zero 22 августа 2021, 20:36

    Хотя, переобулся

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    ilichkadr > Riot Zero 22 августа 2021, 21:18

    Это ты похоже из ЕГ (ельцинского говноразлива), а я из другого мира.
    Riot Zero, опять свою безграмотность показываешь? Правильно пишется: ЕГЭ, что означает (по секрету, исключительно для тебя) - единый государственный экзамен. Попробуй на досуге, может и повезёт.

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