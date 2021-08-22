Едвай, Лисакович, Смолов – в старте «Локомотива» на игру с «Краснодаром»; Сафонов, Черников, Крыховяк – в основе гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Лисакович, Камано.
Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Сильянов, Иваньков, Пабло, Миранчук, Тикнизян, Бабкин, Петров, Зинович.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов, Газинский, Черников, Классон, Крыховяк, Кабелла, Кордоба.
Запасные: Городов, Агкацев, Корнюшин, Литвинов, Стоцкий, Сперцян, Кайо, Кривцов, Ильин, Сулейманов.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 16:00 по Москве на московской «РЖД Арене».
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Источник: твиттер «Локомотива»