Едвай, Лисакович, Смолов – в старте «Локомотива» на игру с «Краснодаром»; Сафонов, Черников, Крыховяк – в основе гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Лисакович, Камано.

Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Сильянов, Иваньков, Пабло, Миранчук, Тикнизян, Бабкин, Петров, Зинович.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов, Газинский, Черников, Классон, Крыховяк, Кабелла, Кордоба.

Запасные: Городов, Агкацев, Корнюшин, Литвинов, Стоцкий, Сперцян, Кайо, Кривцов, Ильин, Сулейманов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 16:00 по Москве на московской «РЖД Арене».