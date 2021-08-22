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  • Едвай, Лисакович, Смолов – в старте «Локомотива» на игру с «Краснодаром»; Сафонов, Черников, Крыховяк – в основе гостей

Едвай, Лисакович, Смолов – в старте «Локомотива» на игру с «Краснодаром»; Сафонов, Черников, Крыховяк – в основе гостей

22 августа 2021, 14:47
8

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Лисакович, Камано.

Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Сильянов, Иваньков, Пабло, Миранчук, Тикнизян, Бабкин, Петров, Зинович.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов, Газинский, Черников, Классон, Крыховяк, Кабелла, Кордоба.

Запасные: Городов, Агкацев, Корнюшин, Литвинов, Стоцкий, Сперцян, Кайо, Кривцов, Ильин, Сулейманов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 16:00 по Москве на московской «РЖД Арене».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Локомотив Краснодар Смолов Федор Крыховяк Гжегож Черников Александр Едвай Тин Сафонов Матвей Лисакович Виталий
Комментарии (8)
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Красногорск_Фан
1629633375
Дожили. Крыховяк против Локомотива , Смолов против Краснодара, Мишки против меда (( Ну что? Ожидаем быструю, открытую, яркую игру. Погода хорошая. Победы Локомотива! Верим в нашу команду. Особо надеюсь на 3-х человек - Едвая, Камано и Лисаковича (в кои то веки в старте, должен быть мотивирован). Краснодару пусть повезет в другой раз.
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Дедуктор
1629635059
Месть Краковяка будет страшной. Пожалуй, поставлю червончик на Краснодар.
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