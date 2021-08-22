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    Едвай, Лисакович, Смолов – в старте «Локомотива» на игру с «Краснодаром»; Сафонов, Черников, Крыховяк – в основе гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

    «Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Лисакович, Камано.

    Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Сильянов, Иваньков, Пабло, Миранчук, Тикнизян, Бабкин, Петров, Зинович.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов, Газинский, Черников, Классон, Крыховяк, Кабелла, Кордоба.

    Запасные: Городов, Агкацев, Корнюшин, Литвинов, Стоцкий, Сперцян, Кайо, Кривцов, Ильин, Сулейманов.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 16:00 по Москве на московской «РЖД Арене».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3054

      Дедуктор 39 минут назад

      Месть Краковяка будет страшной. Пожалуй, поставлю червончик на Краснодар.

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      Рейтинг: +1566

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Дожили. Крыховяк против Локомотива , Смолов против Краснодара, Мишки против меда (( Ну что? Ожидаем быструю, открытую, яркую игру. Погода хорошая. Победы Локомотива! Верим в нашу команду. Особо надеюсь на 3-х человек - Едвая, Камано и Лисаковича (в кои то веки в старте, должен быть мотивирован). Краснодару пусть повезет в другой раз.

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      Рейтинг: +5405

      BarStep > Красногорск_Фан 47 минут назад

      == Ожидаем быструю, открытую, яркую игру ==
      От Локо?!
      Ты о чём?

      1
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      Рейтинг: +1566

      Красногорск_Фан > BarStep 41 минуту назад

      А у нас тренер без башки. Он со всеми периодически пытается играть в открытую игру. Ювентусом, Атлетико, Зенитом. Как говорится горбатого.. Яркую? Ожидаю. Быструю? Ну как говорится сами то без греха в последнем матче? Погода за окном классная - побегать. Весьма надеюсь.

      2
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      Рейтинг: +5405

      BarStep > Красногорск_Фан 29 минут назад

      Улыбнул конечно..
      Спасибо..
      Про первое промолчу, по второму: а что, я разве вчера сказал что у нас был фееричный футбол?! Нет, даж наоборот..
      А погода, да, - шепчет..
      К сожалению как в том анекдоте:
      Ой! А что это мимо пролетело?!
      Да это, понимаешь, - лето., оно тут каждый год летает...

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