Экс-сотрудник пресс-службы «Спартака» Корж: «Тедеско перед командой объяснил уход тем, что больше не хочет играть в эти игры»

Иван Корж, бывший сотрудник пресс-службы «Спартака», раскрыл детали ухода экс-тренера команды Доменико Тедеско. Перед футболистами он назвал мотив ухода, отличный от предъявленного СМИ.

«Мы проиграли [«Зениту»], и после матча Доменико позвал меня в раздевалку. Нужно понимать, что в нашей системе координат раздевалка — это святое место, куда пресс-службе заходить до и после матча нельзя.

Я был в шоке от такого приглашения Тедеско и не знал, чего ожидать. Остался в предбаннике, а Доменико при помощи Саши Зайченко (тренера по физподготовке, который также владеет английским) объявил команде: «Мы с Максом Урванчки и Андреасом Хинкелем приняли решение, что не продлеваем контракты со «Спартаком». Просьба нас понять, мы вас любим, но не хотим больше играть в эти игры».

И вот, я стою в предбаннике и понимаю, что тренер «Спартака» только что объявил команде об уходе. Потом Доменико вышел, предварительно обняв всю команду, и подошeл ко мне со словами: «Пойдeм, теперь нужно рассказать об этом всему миру», – рассказал Корж.