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    Экс-сотрудник пресс-службы «Спартака» Корж: «Тедеско перед командой объяснил уход тем, что больше не хочет играть в эти игры»

    Иван Корж, бывший сотрудник пресс-службы «Спартака», раскрыл детали ухода экс-тренера команды Доменико Тедеско. Перед футболистами он назвал мотив ухода, отличный от предъявленного СМИ.

    «Мы проиграли [«Зениту»], и после матча Доменико позвал меня в раздевалку. Нужно понимать, что в нашей системе координат раздевалка — это святое место, куда пресс-службе заходить до и после матча нельзя.

    Я был в шоке от такого приглашения Тедеско и не знал, чего ожидать. Остался в предбаннике, а Доменико при помощи Саши Зайченко (тренера по физподготовке, который также владеет английским) объявил команде: «Мы с Максом Урванчки и Андреасом Хинкелем приняли решение, что не продлеваем контракты со «Спартаком». Просьба нас понять, мы вас любим, но не хотим больше играть в эти игры».

    И вот, я стою в предбаннике и понимаю, что тренер «Спартака» только что объявил команде об уходе. Потом Доменико вышел, предварительно обняв всю команду, и подошeл ко мне со словами: «Пойдeм, теперь нужно рассказать об этом всему миру», – рассказал Корж.

    • Сейчас Корж работает в «Ростове».
    • Тедеско сейчас без работы.
    • Немец вывел «Спартак» в Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии4
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      Рейтинг: +16221

      JTherry 3 секунды назад

      Тедеско надоел весь этот цирк в содружестве Федуна и Заремы, скорее всего, которому обещали усиление состава, а "усиление" привели в виде Коко и Урунова... точно такую же подставу устроил сейчас Федун, уехавший в отпуск после шабаша в телеграм-канале его "подруги", - Витории, которому вместо усиления приволокли весь "мусор" из аренды... похоже, Леонида убедил Андрей, что "в Спартаке 2 состава и молодежь" (по зарплатной ведомости)... и матч на Красной площади надо с дублем сыграть на 100-летие... весело-весело встретим юбилей..!!!)

      0
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      Рейтинг: +3054

      Дедуктор 53 минуты назад

      Мутный хмырь этот цiганенок Тедеска. Как украсть победу у Ротора, так то нормальные игры. Выигрывать по "липовым" пенальти - тоже окей. Брать по 3 очка с договорняков - отличные игры. А как проиграть по всем статьям Зениту и Уфе, так игры сразу плохие. Кто их растит такими пройдохами, этих евро-цiганят? До такой степени лживые хмыри, что уже и сами себе верят.
      Если были бы у этой Тедески, хоть, самые малые понятия о чести и совести, должен был публично высказаться после "победы" над Ротором. Что "такие ворованные победы Тедеске и его команде не нужны". Ан, нет. Скакал уродец на полусогнутых от радости. Три очка надыбал.

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      Рейтинг: +11413

      Hektor 84 1 час назад

      Это Россия Тед! Пока воровская власть у руля так и будет!

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      Рейтинг: +2567

      Иван Петров 1986 1 час назад

      А у нас такие игры повсюду, не только в футболе.

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