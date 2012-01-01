Экс-сотрудник пресс-службы «Спартака» Корж: «Тедеско перед командой объяснил уход тем, что больше не хочет играть в эти игры»

Тедеско надоел весь этот цирк в содружестве Федуна и Заремы, скорее всего, которому обещали усиление состава, а "усиление" привели в виде Коко и Урунова... точно такую же подставу устроил сейчас Федун, уехавший в отпуск после шабаша в телеграм-канале его "подруги", - Витории, которому вместо усиления приволокли весь "мусор" из аренды... похоже, Леонида убедил Андрей, что "в Спартаке 2 состава и молодежь" (по зарплатной ведомости)... и матч на Красной площади надо с дублем сыграть на 100-летие... весело-весело встретим юбилей..!!!)
Иван Корж, бывший сотрудник пресс-службы «Спартака», раскрыл детали ухода экс-тренера команды Доменико Тедеско. Перед футболистами он назвал мотив ухода, отличный от предъявленного СМИ.
«Мы проиграли [«Зениту»], и после матча Доменико позвал меня в раздевалку. Нужно понимать, что в нашей системе координат раздевалка — это святое место, куда пресс-службе заходить до и после матча нельзя.
Я был в шоке от такого приглашения Тедеско и не знал, чего ожидать. Остался в предбаннике, а Доменико при помощи Саши Зайченко (тренера по физподготовке, который также владеет английским) объявил команде: «Мы с Максом Урванчки и Андреасом Хинкелем приняли решение, что не продлеваем контракты со «Спартаком». Просьба нас понять, мы вас любим, но не хотим больше играть в эти игры».
И вот, я стою в предбаннике и понимаю, что тренер «Спартака» только что объявил команде об уходе. Потом Доменико вышел, предварительно обняв всю команду, и подошeл ко мне со словами: «Пойдeм, теперь нужно рассказать об этом всему миру», – рассказал Корж.
- Сейчас Корж работает в «Ростове».
- Тедеско сейчас без работы.
- Немец вывел «Спартак» в Лигу чемпионов.