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    РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» и потерял лидерство

    «Зенит» после потери очков в Уфе утратил лидерство в РПЛ. На первое место вышло «Динамо».

    Ничью уфимцам принес Гамид Агаларов, сын бывшего игрока и тренера «Анжи» Руслана Агаларова, племянник Камиля Агаларова.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Малком, 10; 1:1 – Агаларов, 73.

    «Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Алиев (Бауэр, 61), Камилов (Урунов, 74), Фищенко, Мрзляк (Никитин, 86), Жамалетдинов (Кротов, 62), Агаларов, Касинтура (Голубев, 86).

    «Зенит»: Кержаков, Караваев (Сутормин, 71), Ракицкий, Ловрен, Сантос, Барриос, Ерохин (Мостовой, 76), Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба (Азмун, 71).

    Предупреждения: Касинтура, 29; Фищенко, 63; Плиев, 81; Журавлев, 90+2 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии71
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      Рейтинг: +16462

      derrik2000 1 минуту назад

      Деградирует ВЕСЬ российский дыр-дыр (футболом то, что я уже который тур вижу, назвать, даже с большой натяжкой, не могу.
      Надежды САМИЗНАЕТЕ КОГО, что любимый кллуб с берегов Невы станет "локомотивом" развития чегл-то там на зелёном поле, потерпела полный провал.
      В прочем, как и все их начинания в стране. Думаете, что ЭТО - ДНО???
      Дно ещё ниже, к сожалению. (((

      0
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      Рейтинг: +2924

      minaev23 12 минут назад

      Неожиданно!

      1
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      Рейтинг: +718

      Zenit_Zenit 15 минут назад

      Дзюба .... вобщем фсё. Семак решил, что с Уфой Тёма потянет, ан нет.
      Ошибка тренера. Дзюба не вписывается в основу и вряд ли впишется в дальнейшем.
      Трагедии нет. Пока нет сыгранности, но кое что уже видно. Бразильцы в е потеряные очки отыграют слихвой.
      Уфа смотрелась на фоне Зенита вполне не плохо.
      Судья косячил неимоверно.
      Ничья не закономерна. Зенит обязан был выигрывать.

      0
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      Рейтинг: +8811

      ivany4 16 минут назад

      Накупить олимпийских чемпионов, еще не значит обыграть одного из аутсайдеров.)
      Видимо до Уфы еще не дошел спонсорский лярд. Теперь они будут требовать как минимум полтора лярда.))

      3
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      Рейтинг: +2350

      ААМ 20 минут назад

      Наш футбол достиг дна, но не знает, как от него оторваться

      2
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      Рейтинг: +16184

      JTherry 29 минут назад

      удивителен окончательный счет на табло, ведь все пишущие на этом сайте, ванговали, что Уфа сольет матч, поскольку спонсором стала одна из фирм корпорации газпрома... молодцы, уфимцы, показали характер и добились ничейного результата...

      3
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      Рейтинг: +942

      balam 29 минут назад

      да уж...Уфе поздравления.Урунов приятно удивил

      1
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      Рейтинг: +4395

      polt 31 минуту назад

      Никогда не нравилась игра Ерохина, похоже и сейчас его хватило на 4 случайных гола. Сегодня от него, как и от Клаудиньо, на поле толку не было.

      0
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      Рейтинг: +1404

      Муруал 31 минуту назад

      Уфа, конечно, имеет куда менее мастеровитых игроков, чем Зенит, но характер проявила стойкий. Ничья с чемпионом достойна уважения. Браво Уфа и дальнейших успехов!

      2
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      Рейтинг: +5393

      BarStep 32 минуты назад

      Ну а Уфа..
      Уфа полностью переиграла наших академиков во втором тайме: прессинг, самоотдача, характер..
      Через немогу., могли в концовке и выиграть..

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