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РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» и потерял лидерство

21 августа 2021, 19:56
148

«Зенит» после потери очков в Уфе утратил лидерство в РПЛ. На первое место вышло «Динамо».

Ничью уфимцам принес Гамид Агаларов, сын бывшего игрока и тренера «Анжи» Руслана Агаларова, племянник Камиля Агаларова.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Малком, 10; 1:1 – Агаларов, 73.

«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Алиев (Бауэр, 61), Камилов (Урунов, 74), Фищенко, Мрзляк (Никитин, 86), Жамалетдинов (Кротов, 62), Агаларов, Касинтура (Голубев, 86).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Сутормин, 71), Ракицкий, Ловрен, Сантос, Барриос, Ерохин (Мостовой, 76), Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба (Азмун, 71).

Предупреждения: Касинтура, 29; Фищенко, 63; Плиев, 81; Журавлев, 90+2 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит
Комментарии (148)
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LOKOfanatik19
1629565143
Рукоблуда в старт поставили, чтоб голов забить не сильной команде, для вызова в сборную, а в итоге самый никчемный игрок на поле.
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polt
1629565210
Инфантильный Семак- инфантильный Зенит, гол забили, а чувства крови, чтобы добить, отсутствует напрочь. Получите результат.
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Красногорск_Фан
1629565729
Спасибо Уфе за эту игру. Они показали как надо ждать, терпеть и бороться. Некоторым командам РПЛ не помешает прямо сейчас пересадка подобного настроя. За приятное оживление в таблице спасибо. Когда Динамо ее возглавляло и не помню. Кто видел на поле Клаудиньо отзовись. Я не видел. Малкома видел. Но. Не впечатлил Зенит совсем, а Уфе респект! И ЛЧ не Уфа ))))))))
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insider_retro
1629565999
Агаларов в последних играх уже 4 мяча наколотил, - для Уфы это как глоток воды в засуху..:)) Форвард проклюнулся в нужное время..:)) Уфа не блистала, но и Зенит не феерил... Раскатали...
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portero
1629566205
Еще Крыльям сегодня выиграть и совсем ситуация в РПЛ будет интересная....
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JTherry
1629566561
удивителен окончательный счет на табло, ведь все пишущие на этом сайте, ванговали, что Уфа сольет матч, поскольку спонсором стала одна из фирм корпорации газпрома... молодцы, уфимцы, показали характер и добились ничейного результата...
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ivany4
1629567321
Накупить олимпийских чемпионов, еще не значит обыграть одного из аутсайдеров.) Видимо до Уфы еще не дошел спонсорский лярд. Теперь они будут требовать как минимум полтора лярда.))
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Persona_non_Grata
1629568750
"Капля меда в бочке дегтя" ( после игры Спартака ) !!!
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Антибиотик
1629569476
Болельщикам Уфы мои поздравления!!! Отличный результат!
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Из Твери Леха
1629570016
пора дзюбу продавать. хоть на авито
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