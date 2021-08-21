РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» и потерял лидерство

«Зенит» после потери очков в Уфе утратил лидерство в РПЛ. На первое место вышло «Динамо».

Ничью уфимцам принес Гамид Агаларов, сын бывшего игрока и тренера «Анжи» Руслана Агаларова, племянник Камиля Агаларова.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Малком, 10; 1:1 – Агаларов, 73.

«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Алиев (Бауэр, 61), Камилов (Урунов, 74), Фищенко, Мрзляк (Никитин, 86), Жамалетдинов (Кротов, 62), Агаларов, Касинтура (Голубев, 86).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Сутормин, 71), Ракицкий, Ловрен, Сантос, Барриос, Ерохин (Мостовой, 76), Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба (Азмун, 71).

Предупреждения: Касинтура, 29; Фищенко, 63; Плиев, 81; Журавлев, 90+2 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ