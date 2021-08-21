РПЛ. ЦСКА в большинстве победил «Ахмат»

ЦСКА дома переиграл «Ахмат» Андрея Талалаева. Более тайма гости выступали в меньшинстве после удаления полузащитника Евгения Харина.

Москвичи поднялись на четвертое место в таблице.

Россия. РПЛ. 5-й тур

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Яковлев, 71; 2:0 – Эджуке, 75.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Обляков, Мухин (Марадишвили, 46), Ахметов (Яковлев, 56), Влашич, Дзагоев (Кучаев, 75), Эджуке (Зайнутдинов, 88), Чалов (Заболотный, 75).

«Ахмат»: Шелия, Уциев (Полярус, 69), Семенов, Пуцко, Нижич, Тимофеев (Коновалов, 81), Уткин, Карапузов, Харин, Бериша (Садуллаев, 81), Конате (Архипов, 69).

Предупреждения: Фернандес, 18; Мухин, 28; Марадишвили, 68 – Харин, 13; Бериша, 28.

Удаления: нет – Харин, 23 (вторая ж.к.).

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