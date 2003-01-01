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    РПЛ. ЦСКА в большинстве победил «Ахмат»

    ЦСКА дома переиграл «Ахмат» Андрея Талалаева. Более тайма гости выступали в меньшинстве после удаления полузащитника Евгения Харина.

    Москвичи поднялись на четвертое место в таблице.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Яковлев, 71; 2:0 – Эджуке, 75.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Обляков, Мухин (Марадишвили, 46), Ахметов (Яковлев, 56), Влашич, Дзагоев (Кучаев, 75), Эджуке (Зайнутдинов, 88), Чалов (Заболотный, 75).

    «Ахмат»: Шелия, Уциев (Полярус, 69), Семенов, Пуцко, Нижич, Тимофеев (Коновалов, 81), Уткин, Карапузов, Харин, Бериша (Садуллаев, 81), Конате (Архипов, 69).

    Предупреждения: Фернандес, 18; Мухин, 28; Марадишвили, 68 – Харин, 13; Бериша, 28.

    Удаления: нет – Харин, 23 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии12
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      Рейтинг: -618

      СуперПАВ9 2 минуты назад

      Так и надо этим чехам

      0
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      Рейтинг: +1167

      Muboraksho 1 час назад

      ЦСКА молодцы что не упустили 3 очка но игра в нападении слабое...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1404

      Муруал 1 час назад

      Поздравляю ЦСКА с победой. Дальнейших успехов.

      1
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      Рейтинг: +1167

      Muboraksho 2 часа назад

      Нормально.

      0
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      Рейтинг: +1747

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      У Харина какое-то личное неприязненное отношение к Фернандесу? Две жёлтые на Марио заработал ударным темпом.
      Яковлева с дебютным голом и Эджуке в стиле Влашича дальним ударом красиво положил.

      5
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      Рейтинг: +152

      Marat A. 2 часа назад

      Молодцы!!!

      3
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      Рейтинг: +17

      Armeets68 2 часа назад

      Победа по игре, дожали.

      2
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      Рейтинг: +20252

      vladimir-7 > Armeets68 2 часа назад

      Не дожали, а победили и хорошо для Амкара, что 2:0.

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      Рейтинг: +20252

      vladimir-7 > vladimir-7 36 минут назад

      Опечатка, Ахмата

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      Рейтинг: +20252

      vladimir-7 2 часа назад

      Команду ЦСКА и всех армейских болельщиков с победой.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +793

      Alex Y 2 часа назад

      Молодцы, жаль опять новичков Гайча и Фукса не выпустили

      2
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      Рейтинг: +176

      scor-666-009 > Alex Y 2 часа назад

      Гайч уже не новичок... А вот Фуксу да, ему нужно давать шанс.

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