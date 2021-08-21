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РПЛ. ЦСКА в большинстве победил «Ахмат»

21 августа 2021, 17:52
16

ЦСКА дома переиграл «Ахмат» Андрея Талалаева. Более тайма гости выступали в меньшинстве после удаления полузащитника Евгения Харина.

Москвичи поднялись на четвертое место в таблице.

Россия. РПЛ. 5-й тур

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Яковлев, 71; 2:0 – Эджуке, 75.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Обляков, Мухин (Марадишвили, 46), Ахметов (Яковлев, 56), Влашич, Дзагоев (Кучаев, 75), Эджуке (Зайнутдинов, 88), Чалов (Заболотный, 75).

«Ахмат»: Шелия, Уциев (Полярус, 69), Семенов, Пуцко, Нижич, Тимофеев (Коновалов, 81), Уткин, Карапузов, Харин, Бериша (Садуллаев, 81), Конате (Архипов, 69).

Предупреждения: Фернандес, 18; Мухин, 28; Марадишвили, 68 – Харин, 13; Бериша, 28.

Удаления: нет – Харин, 23 (вторая ж.к.).

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (16)
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Alex Y
1629557683
Молодцы, жаль опять новичков Гайча и Фукса не выпустили
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vladimir-7
1629558321
Команду ЦСКА и всех армейских болельщиков с победой.
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Armeets68
1629558341
Победа по игре, дожали.
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Marat A.
1629558511
Молодцы!!!
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Муруал
1629562313
Поздравляю ЦСКА с победой. Дальнейших успехов.
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Muboraksho
1629562697
ЦСКА молодцы что не упустили 3 очка но игра в нападении слабое...
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zigbert
1629571651
ЦСКА с победой! Ахмат непростой соперник.
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CSKA57
1629573378
ЦСКА с победой! Игрой порадовали.
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paracetamol
1629576178
ЦСКА в большинстве, Дырнамо в большинстве, Локо в большинстве... Прямо закономерность какая-то!
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житель СПб
1629579348
Поздравляю ЦСКА и его болельщиков! Нужная победа.
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