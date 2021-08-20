Бундеслига. «Лейпциг» впервые победил при Марше, разгромив «Штутгарт»

«Лейпциг» победил впервые в сезоне. Дома разгромлен «Штуттарт», который в первом туре сам крупно обыграл «Гройтер Фюрт».

У «Лейпцига» впервые вышел в стартовом составе в Бундеслиге венгр Доминик Собослай. Он забил.

Стартовый состав «Лейпцига» на эту игру стоит меньше, чем «Манчестер Сити» заплатил этим летом за Джека Грилиша (117,5 миллиона евро).

Андре Силва забил десять голов в последних своих 11 матчах Бундеслиги.

Германия. Бундеслига. 2-й тур

Лейпциг – Штутгарт – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Собослай, 38; 2:0 – Форсберг, 46; 3:0 – Собослай, 52; 4:0 – Силва, 65 (с пенальти).

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