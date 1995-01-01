Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Бундеслига. «Лейпциг» впервые победил при Марше, разгромив «Штутгарт»

    «Лейпциг» победил впервые в сезоне. Дома разгромлен «Штуттарт», который в первом туре сам крупно обыграл «Гройтер Фюрт».

    У «Лейпцига» впервые вышел в стартовом составе в Бундеслиге венгр Доминик Собослай. Он забил.

    Стартовый состав «Лейпцига» на эту игру стоит меньше, чем «Манчестер Сити» заплатил этим летом за Джека Грилиша (117,5 миллиона евро).

    Андре Силва забил десять голов в последних своих 11 матчах Бундеслиги.

    Германия. Бундеслига. 2-й тур

    Лейпциг – Штутгарт – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Собослай, 38; 2:0 – Форсберг, 46; 3:0 – Собослай, 52; 4:0 – Силва, 65 (с пенальти).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88626
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67298
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru