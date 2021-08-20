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  • «Ростов» вручил Хаджикадуничу майку с фамилией «Джукадукич». Его так назвал Семин

«Ростов» вручил Хаджикадуничу майку с фамилией «Джукадукич». Его так назвал Семин

20 августа 2021, 21:48
10

«Ростов» отреагировал на неверное произношение фамилии защитника Денниса Хаджикадунича главным тренером Юрием Семиным. Это случилось в матче с «Химками».

Ростовчане подарили игроку майку с фамилией «Джукадукич».

«А вы думали, Палыч шутил?» – написал клуб.

  • При Семине «Ростов» еще ни разу не победил.
  • Тренер год пребывал без работы.
  • «Ростов» идет в зоне вылета.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Хаджикадунич Деннис Семин Юрий
Комментарии (10)
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житель СПб
1629485935
А что?! Палыч сказал - надо переименовывать! Молодцы в Ростове, дело понимают.
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Чехов на Садовой
1629486308
Сёмин знает кого и как называть. Опыт, понимаешь ...
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srg38
1629488161
Забавно) молодцы что с юмором подходят
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ySS
1629490522
Шутки шутками, но пришло время брать свои очки. Давай, Палыч, порадуйте победой!
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DOCTOR PENALTY
1629491096
А ведь мог вообще Кадушкиным назвать, Палыч с юмором. )
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Semargl18
1629494669
Дед прими таблетки!
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Plyash
1629527682
Склероз нельзя вылечить,но о нём можно забыть...Привет,Палыч.
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MaxRnD
1629534292
Ниже надо дописать: "Король привозов" PS Стабильно и очень профессионально, на пАру с Песьяковым отбирают очки у Ростова ...
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zigbert
1629548699
Ну с юмором то в Ростове все в порядке.
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