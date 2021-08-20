«Ростов» вручил Хаджикадуничу майку с фамилией «Джукадукич». Его так назвал Семин

«Ростов» отреагировал на неверное произношение фамилии защитника Денниса Хаджикадунича главным тренером Юрием Семиным. Это случилось в матче с «Химками».
Ростовчане подарили игроку майку с фамилией «Джукадукич».
«А вы думали, Палыч шутил?» – написал клуб.
- При Семине «Ростов» еще ни разу не победил.
- Тренер год пребывал без работы.
- «Ростов» идет в зоне вылета.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Ростова»