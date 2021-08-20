«Нижний Новгород» арендовал у «Рубина» форварда Косарева

Нападающий «Рубина» Кирилл Косарев продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде». Его арендовали до конца сезона.

– С тренерским штабом Александра Кержакова ты работал в Томске?

– Да. Но у Александра Анатольевича я играл еще в составе юношеской сборной России, а с Владимиром Валерьевичем Казаковым работал в Самаре, Муроме и Томске. Что касается знакомых игроков, то с Даниилом Пеничковым и Ричи Эннином мы вместе играли за «Томь», а Кириллу Гоцуку и Денису Ткачуку, когда они выступали за «Крылья Советов», я еще мячи мальчишкой подавал.

– Писали, что летом ты отправился в аренду в хорватский клуб «Хрватски Драговоляц»…

– Да, я ездил в Хорватию, провел даже четыре товарищеских матча в составе этой команды, но в итоге с арендой что-то не срослось. А тут как раз я получил предложение от «Нижнего Новгорода». Казанский клуб был не против, да и я – только за!