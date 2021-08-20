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«Нижний Новгород» арендовал у «Рубина» форварда Косарева

20 августа 2021, 21:35
2

Нападающий «Рубина» Кирилл Косарев продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде». Его арендовали до конца сезона.

– С тренерским штабом Александра Кержакова ты работал в Томске?

– Да. Но у Александра Анатольевича я играл еще в составе юношеской сборной России, а с Владимиром Валерьевичем Казаковым работал в Самаре, Муроме и Томске. Что касается знакомых игроков, то с Даниилом Пеничковым и Ричи Эннином мы вместе играли за «Томь», а Кириллу Гоцуку и Денису Ткачуку, когда они выступали за «Крылья Советов», я еще мячи мальчишкой подавал.

– Писали, что летом ты отправился в аренду в хорватский клуб «Хрватски Драговоляц»…

– Да, я ездил в Хорватию, провел даже четыре товарищеских матча в составе этой команды, но в итоге с арендой что-то не срослось. А тут как раз я получил предложение от «Нижнего Новгорода». Казанский клуб был не против, да и я – только за!

  • Косарев выступает за «Рубин» с лета 2020 года.
  • В составе казанской команды он сделал 1 ассист в 4 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 350 тысяч евро.

Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Рубин Косарев Кирилл
Комментарии (2)
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Чехов на Садовой
1629486485
Арендуй не арендуй, через день получиш ... !
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Рубинище
1629539222
у Рубина-отсутствие напа,самая большая проблема сейчас. и при этом отдали в аренду форварда-видимо ну совсем ещё зелёный
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