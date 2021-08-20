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  • Карапузов извинился за празднование гола в ворота «Динамо»

Карапузов извинился за празднование гола в ворота «Динамо»

20 августа 2021, 13:56
3

Полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов объяснил свое поведение после забитого гола в ворота «Динамо» в матче четвертого тура РПЛ.

  • Права на игрока принадлежат москвичам.
  • Грозненский клуб в июле арендовал его до конца сезона-2021/22.
  • «Ахмат» победил «Динамо» со счетом 2:1.

«Знаю, что многие прочитали мою личную переписку с одним человеком, которая потом была выложена в общем доступе. Это по поводу «Динамо». Хочу внести ясность. Да, я амбициозный человек и мне важно было удачно сыграть против клуба, где я не проходил в состав.

Однако это желание, а также радость от первого забитого в РПЛ мяча и итоговой победы, не имеют ничего общего с моим отношением к «Динамо» в целом. Уважаю руководство клуба и команды, понимаю, что они имеют право принимать те решения, которые принимают.

Конечно, мне, как и любому футболисту, хотелось бы как можно чаще выходить в стартовом составе, но теперь моя задача доказывать своe право на это в «Ахмате». Грозненцы меня очень тепло приняли, есть доверие со стороны тренерского штаба, буду стараться оправдывать его в каждой следующей игре.

Сейчас же хочу принести свои извинения за случившуюся ситуацию. Понимаю, как она выглядит со стороны. И прошу прощения, кого задели мои неосторожные слова», – написал Карапузов в инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Владислава Карапузова
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Карапузов Владислав
Комментарии (3)
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серега кашин
1629458750
и что тут такого забил- радуйся есть что доказывать
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САДЫЧОК
1629463847
Отличный Полузащитник ! А , в сборную вызывают Мухина , Ионова и т.д. Бред , да и только ! И на уши лапшу вешают , про лучшего вратаря !!!...Лучший вратарь-это Беленов , с высокими показателями и стабильный !
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orlovcar
1629484274
забил и забил. КрасавчеГ.
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