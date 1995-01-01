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    Карапузов извинился за празднование гола в ворота «Динамо»

    Полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов объяснил свое поведение после забитого гола в ворота «Динамо» в матче четвертого тура РПЛ.

    • Права на игрока принадлежат москвичам.
    • Грозненский клуб в июле арендовал его до конца сезона-2021/22.
    • «Ахмат» победил «Динамо» со счетом 2:1.

    «Знаю, что многие прочитали мою личную переписку с одним человеком, которая потом была выложена в общем доступе. Это по поводу «Динамо». Хочу внести ясность. Да, я амбициозный человек и мне важно было удачно сыграть против клуба, где я не проходил в состав.

    Однако это желание, а также радость от первого забитого в РПЛ мяча и итоговой победы, не имеют ничего общего с моим отношением к «Динамо» в целом. Уважаю руководство клуба и команды, понимаю, что они имеют право принимать те решения, которые принимают.

    Конечно, мне, как и любому футболисту, хотелось бы как можно чаще выходить в стартовом составе, но теперь моя задача доказывать своe право на это в «Ахмате». Грозненцы меня очень тепло приняли, есть доверие со стороны тренерского штаба, буду стараться оправдывать его в каждой следующей игре.

    Сейчас же хочу принести свои извинения за случившуюся ситуацию. Понимаю, как она выглядит со стороны. И прошу прощения, кого задели мои неосторожные слова», – написал Карапузов в инстаграме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Владислава Карапузова

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6292

      серега кашин 44 минуты назад

      и что тут такого забил- радуйся есть что доказывать

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