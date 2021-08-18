Журналист Романо: Эдегор и Рэмсдейл перейдут в «Арсенал». Вратарь в двух последних сезонах вылетал из АПЛ

«Арсенал» согласовал две сделки. В клуб на постоянной основе возвращается Мартин Эдегор из «Реала». Сумма трансфера – не менее 40 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на пять лет.
Также достигнута договоренность с клубом Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» о переходе голкипера Аарона Рэмсдейла. Вскоре о сделках объявят официально.
- Эдегор в прошлом сезоне выступал на «Эмирейтс» на правах аренды.
- Рэмсдейл в 2 последних сезонах со своими командами вылетал из АПЛ.
- В основе «Арсенала» сейчас числятся 2 вратаря: Бернд Лено и Рунар Рунарссон.
Источник: твиттер Фабрицио Романо