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    Журналист Романо: Эдегор и Рэмсдейл перейдут в «Арсенал». Вратарь в двух последних сезонах вылетал из АПЛ

    «Арсенал» согласовал две сделки. В клуб на постоянной основе возвращается Мартин Эдегор из «Реала». Сумма трансфера – не менее 40 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на пять лет.

    Также достигнута договоренность с клубом Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» о переходе голкипера Аарона Рэмсдейла. Вскоре о сделках объявят официально.

    • Эдегор в прошлом сезоне выступал на «Эмирейтс» на правах аренды.
    • Рэмсдейл в 2 последних сезонах со своими командами вылетал из АПЛ.
    • В основе «Арсенала» сейчас числятся 2 вратаря: Бернд Лено и Рунар Рунарссон.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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