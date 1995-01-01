Сборная Хорватии отказалась переносить матч с Россией из «Лужников»

3000 писец какой-то, вот реально сцуки достали....
РФС рассматривал вопрос переноса отборочного матча к ЧМ-2022 против Хорватии из «Лужников» на другой московский стадион. Хорватская сторона выступила против, а без ее согласия перенести встречу с ранее заявленной арены нельзя.
Анонс продажи билетов на игру будет выпущен РФС на следующей неделе. На текущий момент Роспотребнадзор разрешает присутствовать на матче только 3000 болельщиков.
- Игра состоится 1 сентября.
- В «Лужниках» Хорватия в 2018 году проиграла в финале чемпионата мира Франции.
- Хорватия лидирует в отборочной группе.