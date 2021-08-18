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  • Сборная Хорватии отказалась переносить матч с Россией из «Лужников»

Сборная Хорватии отказалась переносить матч с Россией из «Лужников»

18 августа 2021, 19:44
26

РФС рассматривал вопрос переноса отборочного матча к ЧМ-2022 против Хорватии из «Лужников» на другой московский стадион. Хорватская сторона выступила против, а без ее согласия перенести встречу с ранее заявленной арены нельзя.

Анонс продажи билетов на игру будет выпущен РФС на следующей неделе. На текущий момент Роспотребнадзор разрешает присутствовать на матче только 3000 болельщиков.

  • Игра состоится 1 сентября.
  • В «Лужниках» Хорватия в 2018 году проиграла в финале чемпионата мира Франции.
  • Хорватия лидирует в отборочной группе.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия
Комментарии (26)
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alp
1629305985
ну вот и правильно. а то валера охренел - матчи перенеси, стадион замени... некислый райдер для первого матча!
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Боцман59rus
1629308545
_ про Зенитовский долгострой вся страна знает, а во сколько эта хибара народув год обходится, пусть плиточник расскажет, ой как не охота тратиться на подготовку к матчу))))
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vladimir-7
1629308682
А зачем хотели перенести из Лужников на спартаковский унитаз?
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ySS
1629309720
Забавны телодвижения вокруг стадиона)
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zigbert
1629311287
Придется играть в Лужниках. Большой проблемы в этом нет.
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portero
1629315869
3000 писец какой-то, вот реально сцуки достали....
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paracetamol
1629349304
Роспозорнадзор опять лютует!
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Oldtrafford83
1629350746
Пусть в Раменское переносят, там 3000 будет норм смотреться)
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BlackMurder
1629351735
На стадион победа в Волгоград , думайте господа? Мошки нету, волга, прохладно, пиво, водка , есть все, я хоть хорватов увижу, мне голуби сб России не интересны
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фанат джигурды
1629359928
3000 болельщиков на 80-ти тысячный стадион? Этот роспотребнадзор, которого до прошлого года было невидно и неслышно, себя Богом ещё не объявил???
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