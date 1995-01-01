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    Сборная Хорватии отказалась переносить матч с Россией из «Лужников»

    РФС рассматривал вопрос переноса отборочного матча к ЧМ-2022 против Хорватии из «Лужников» на другой московский стадион. Хорватская сторона выступила против, а без ее согласия перенести встречу с ранее заявленной арены нельзя.

    Анонс продажи билетов на игру будет выпущен РФС на следующей неделе. На текущий момент Роспотребнадзор разрешает присутствовать на матче только 3000 болельщиков.

    • Игра состоится 1 сентября.
    • В «Лужниках» Хорватия в 2018 году проиграла в финале чемпионата мира Франции.
    • Хорватия лидирует в отборочной группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 19:44
    Комментарии16
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      Рейтинг: +50631

      portero 16 минут назад

      3000 писец какой-то, вот реально сцуки достали....

      0
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      Рейтинг: +9349

      житель СПб 30 минут назад

      Какая то непонятная история. Почему все таки перенос? Почему Хорватия против - какая ей разница? Ладно, для футболистов это не главное. Им играть надо!

      0
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      Рейтинг: +313

      R-W_warrior 1 час назад

      Отказались, ну и хрен навстречу. Не всëль- равно, на каком стадионе огрести.

      0
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      Рейтинг: +229

      Forvard47 1 час назад

      Роспотребпозор а вы вкурсе что лужа вмещает 85000.. и ваша доля в 3000 будет выглядеть нелепо. хотя о чем это я роспотребнадзор же шешера а не организация дармоеды которые за зря зп получают ***** не делая полезного

      3
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      Рейтинг: +88611

      zigbert 1 час назад

      Придется играть в Лужниках. Большой проблемы в этом нет.

      4
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      Рейтинг: +199

      jek718875 1 час назад

      Плохому танцору...сами знаете что мешает

      0
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      Рейтинг: +2541

      ySS 1 час назад

      Забавны телодвижения вокруг стадиона)

      1
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      Рейтинг: +20144

      vladimir-7 2 часа назад

      А зачем хотели перенести из Лужников на спартаковский унитаз?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1231

      ruded > vladimir-7 1 час назад

      на Динамо (ВТБ) хотели перенести, а у мясных "открытие-арена"

      2
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      Рейтинг: +313

      R-W_warrior > vladimir-7 1 час назад

      Да потому, что в "конском" писсуаре делать ваще нехрен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20144

      vladimir-7 > R-W_warrior 51 минуту назад

      Забыл, что перенести захотели, оказывается, на
      ВТБ, а на свинарнике все бы задохнулись, поэтому,
      им сразу отказали.

      1
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      Рейтинг: +24677

      Боцман59rus 2 часа назад

      _ про Зенитовский долгострой вся страна знает, а во сколько эта хибара народув год обходится, пусть плиточник расскажет, ой как не охота тратиться на подготовку к матчу))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +11565

      ilichkadr > Боцман59rus 2 часа назад

      "эта хибара"
      Лужники?

      1
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      Рейтинг: +9320

      Вомбат > Боцман59rus 1 час назад

      Если под зенитовским долгостроем, вы имеете в виде стадион Газпром-Арена, то Зенита там и рядом не стояло. Даже Газпром к стройке городские власти не подпустили. Передача стадиона в бесплатную аренду Газпрому стала возможной только потому, что Миллер пригрозил городским властям и господину Дерипаске, главному подрядчику. Он мог всех их упечь. Но предпочел получить за один рубль отличный стадион для ФК Зенит.

      2
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      Рейтинг: +8793

      alp 3 часа назад

      ну вот и правильно. а то валера охренел - матчи перенеси, стадион замени... некислый райдер для первого матча!

      4
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      Рейтинг: +20144

      vladimir-7 > alp 2 часа назад

      Ага и хорватских болельщиков не пускать, только родных ему, со свиным рылом пускать.

      1
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