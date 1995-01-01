«СЭ»: матч Россия – Хорватия перенесут на «ВТБ Арену»

Лужники снести, местность заложить плиткой, а по периметру обнести золотым бордюром. На месте памятника Ленину возвести Собакина, пасущего оленей.
С высокой долей вероятности матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии перенесут из «Лужников» на другой стадион. Речь идет о московской «ВТБ Арене», где домашние встречи проводит «Динамо».
Список вызванных в сборную России футболистов планируется объявить на следующей неделе.
- Игра Россия – Хорватия состоится 1 сентября.
- Это будет дебют для главного тренера Валерия Карпина.
- Россия идет в группе 2-й.