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    «СЭ»: матч Россия – Хорватия перенесут на «ВТБ Арену»

    С высокой долей вероятности матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии перенесут из «Лужников» на другой стадион. Речь идет о московской «ВТБ Арене», где домашние встречи проводит «Динамо».

    Список вызванных в сборную России футболистов планируется объявить на следующей неделе.

    • Игра Россия – Хорватия состоится 1 сентября.
    • Это будет дебют для главного тренера Валерия Карпина.
    • Россия идет в группе 2-й.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4026

      rash1959 19 минут назад

      Лужники снести, местность заложить плиткой, а по периметру обнести золотым бордюром. На месте памятника Ленину возвести Собакина, пасущего оленей.

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