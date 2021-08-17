«Спартак»: «Не планируем отдавать Понсе в аренду в «Сельту»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе «Сельты» к нападающему Эсекьелю Понсе.

Сообщалось, что испанский клуб хочет арендовать 24-летнего аргентинца до конца сезона.

«Спартак» не планирует отдавать Понсе в аренду в «Сельту», – сказал Зеленов.