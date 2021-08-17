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    «Спартак»: «Не планируем отдавать Понсе в аренду в «Сельту»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе «Сельты» к нападающему Эсекьелю Понсе.

    Сообщалось, что испанский клуб хочет арендовать 24-летнего аргентинца до конца сезона.

    «Спартак» не планирует отдавать Понсе в аренду в «Сельту», – сказал Зеленов.

    • Сообщалось, что Понсе интересуются «Ланс» и «Селтик».
    • Этим летом Понсе выступал за сборную Аргентины на Олимпиаде. Его команда не вышла из группы.
    • В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов в 25 матчах РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8408

      Cleaner 2 часа назад

      Жиго, Понсе... Слили отбор в ЛЧ и как крысы со Спартака побежали...(

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