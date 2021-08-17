La Voz de Galicia: «Сельта» хочет арендовать нападающего «Спартака» Понсе до конца сезона

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в Примере.

По информации La Voz de Galicia, «Сельта» хочет арендовать 24-летнего футболиста до конца сезона. В аргентинце видят замену Факундо Феррейре, который покинул клуб этим летом.

Понсе не будет считаться легионером в Примере, поскольку у него есть испанский паспорт.