La Voz de Galicia: «Сельта» хочет арендовать нападающего «Спартака» Понсе до конца сезона

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в Примере.
По информации La Voz de Galicia, «Сельта» хочет арендовать 24-летнего футболиста до конца сезона. В аргентинце видят замену Факундо Феррейре, который покинул клуб этим летом.
Понсе не будет считаться легионером в Примере, поскольку у него есть испанский паспорт.
- Сообщалось, что Понсе интересуются «Ланс» и «Селтик».
- Этим летом Понсе выступал за сборную Аргентины на Олимпиаде. Его команда не вышла из группы.
- В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов в 25 матчах РПЛ.
Источник: La Voz de Galicia
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