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    La Voz de Galicia: «Сельта» хочет арендовать нападающего «Спартака» Понсе до конца сезона

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в Примере.

    По информации La Voz de Galicia, «Сельта» хочет арендовать 24-летнего футболиста до конца сезона. В аргентинце видят замену Факундо Феррейре, который покинул клуб этим летом.

    Понсе не будет считаться легионером в Примере, поскольку у него есть испанский паспорт.

    • Сообщалось, что Понсе интересуются «Ланс» и «Селтик».
    • Этим летом Понсе выступал за сборную Аргентины на Олимпиаде. Его команда не вышла из группы.
    • В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов в 25 матчах РПЛ.

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    Источник: La Voz de Galicia

    Ежедневная газета, самая популярная в Галисии и восьмая по популярности во всей Испании. Издается в 1882 года.

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +16444

      derrik2000 9 минут назад

      Если "жених согласен, родственники тоже", то держать его в Спартаке просто ни к чему.
      А о том, какую часть зарплаты будет платить Сельта , а какую - Спартак, пусть сами решают.

      0
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      Рейтинг: +12494

      paracetamol 2 часа назад

      Я бы отдал. Может его там играть научат!

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      Рейтинг: +1980

      Play 3 часа назад

      Заберите лучше Соболева

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      Рейтинг: +12494

      paracetamol > Play 2 часа назад

      Этот и даром никому не нужен. Даже за сборную не взяли.

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      Рейтинг: +50577

      portero 3 часа назад

      А нафига оно ему, если только погреться, в Спартаке имеет шанс засветиться в ЛЕ , если конечно получится удачно там выступить...

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      Рейтинг: +24644

      Боцман59rus 3 часа назад

      Сейчас Федя наколотит Хорватам, его заберут у Локо)))

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      Рейтинг: +207

      Ollegator 3 часа назад

      Единственный наверное, кто играет сейчас и старается.
      Значит отдадут..

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