Карпин – о выборе капитана сборной: «Решу, когда пообщаюсь со всеми, посмотрю на них в обычной жизни»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе капитана национальной команды.

— Есть список игроков, которые будут рассматриваться как капитан сборной?

— На сборах, естественно. Клуб и сборная разные вещи. Сегодня одни футболисты, к октябрьскому сбору могут быть другие. Те, которые были определены капитанами, возможно, ни одного из них не окажется из-за травм.

— Как будет определяться капитан? Голосование или сами?

— Давайте впереди паровоза не бежать. Пообщаюсь со всеми вместе, посмотрю на них в обычной жизни. И потом уже решу — я ли буду назначать, выберет ли команда. Если честно, меня это мало волнует. Не знаю, что здесь такого интересного.

В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Тренер включил в расширенный состав 31 футболиста.

РФС назначил Карпина 23 июля.

Карпин: «Прошу поддержать сборную. Если кому-то надо хейтить, то лейте все на меня»

Карпин: «Окончательный список сборной будет после 23 августа»

Карпин – о невызове Дзюбы и Соболева: «Они не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»