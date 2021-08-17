Карпин – о выборе капитана сборной: «Решу, когда пообщаюсь со всеми, посмотрю на них в обычной жизни»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе капитана национальной команды.
— Есть список игроков, которые будут рассматриваться как капитан сборной?
— На сборах, естественно. Клуб и сборная разные вещи. Сегодня одни футболисты, к октябрьскому сбору могут быть другие. Те, которые были определены капитанами, возможно, ни одного из них не окажется из-за травм.
— Как будет определяться капитан? Голосование или сами?
— Давайте впереди паровоза не бежать. Пообщаюсь со всеми вместе, посмотрю на них в обычной жизни. И потом уже решу — я ли буду назначать, выберет ли команда. Если честно, меня это мало волнует. Не знаю, что здесь такого интересного.
- В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.
- Тренер включил в расширенный состав 31 футболиста.
- РФС назначил Карпина 23 июля.
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