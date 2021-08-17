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  • Карпин – о выборе капитана сборной: «Решу, когда пообщаюсь со всеми, посмотрю на них в обычной жизни»

Карпин – о выборе капитана сборной: «Решу, когда пообщаюсь со всеми, посмотрю на них в обычной жизни»

17 августа 2021, 09:28
3

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе капитана национальной команды.

— Есть список игроков, которые будут рассматриваться как капитан сборной?

— На сборах, естественно. Клуб и сборная разные вещи. Сегодня одни футболисты, к октябрьскому сбору могут быть другие. Те, которые были определены капитанами, возможно, ни одного из них не окажется из-за травм.

— Как будет определяться капитан? Голосование или сами?

— Давайте впереди паровоза не бежать. Пообщаюсь со всеми вместе, посмотрю на них в обычной жизни. И потом уже решу — я ли буду назначать, выберет ли команда. Если честно, меня это мало волнует. Не знаю, что здесь такого интересного.

Карпин: «Прошу поддержать сборную. Если кому-то надо хейтить, то лейте все на меня»

Карпин: «Окончательный список сборной будет после 23 августа»

Карпин – о невызове Дзюбы и Соболева: «Они не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (3)
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portero
1629188037
Наверное и видение игроков не последнее место в этом деле...
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житель СПб
1629191219
Это не так важно. Главное, чтобы был хороший микроклимат в команде.
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zigbert
1629272459
Вот когда Карпин определится с основным составом, тогда и будет назван капитан сборной.
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