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    Карпин – о выборе капитана сборной: «Решу, когда пообщаюсь со всеми, посмотрю на них в обычной жизни»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе капитана национальной команды.

    — Есть список игроков, которые будут рассматриваться как капитан сборной?

    — На сборах, естественно. Клуб и сборная разные вещи. Сегодня одни футболисты, к октябрьскому сбору могут быть другие. Те, которые были определены капитанами, возможно, ни одного из них не окажется из-за травм.

    — Как будет определяться капитан? Голосование или сами?

    — Давайте впереди паровоза не бежать. Пообщаюсь со всеми вместе, посмотрю на них в обычной жизни. И потом уже решу — я ли буду назначать, выберет ли команда. Если честно, меня это мало волнует. Не знаю, что здесь такого интересного.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8395

      Cleaner 21 минуту назад

      Как "обычная" жизнь футболиста повлияет на его возможность стать капитаном в жизни футбольной??? Бухает меньше других, значит капитан?
      Ну кого главным тренером назначили??!...(((

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