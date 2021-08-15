У ван Дейка лучший в АПЛ процент выигранных матчей с момента перехода в «Ливерпуль»

Защитник Вирджил ван Дейк с момента дебюта в «Ливерпуле» в 2018 году выиграл 76 процентов матчей АПЛ (73 из 96). Это лучший процент среди всех футболистов лиги за этот период.
В расчет берутся только те игроки, которые провели не менее 80 встреч.
- «Ливерпуль» на этой неделе продлил ван Дейка.
- Ван Дейк пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы.
- Игрок травмировался 17 октября 2020 года. У него диагностировали повреждение связок колена, а спустя 2 его недели прооперировали.
Источник: Бомбардир.ру