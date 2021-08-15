Скопинцев – о проигрыше «Ахмату»: «Менталитет победителя состоит в том, чтобы не расстраиваться из-за поражений»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал поражение от «Ахмата» в четвертом туре РПЛ (1:2). Он призвал не расстраиваться.

«Мы долго раскачивались, долго не могли нащупать свою игру. Сложно судить, результат, конечно, нас не порадовал. Сандро Шварц дал установку просто выйти и играть. Особо не успел ничего сказать, я разминался.

В Грозном мне нравится, здесь дышится хорошо, приятно играть, еще поле широкое. Ну и атмосфера, мне нравится город.

Не стоит зацикливаться на поражении. Менталитет победителя состоит в том, чтобы не расстраиваться и не посыпать голову пеплом. Нужно совершенствовать результат», – сказал Скопинцев.