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    Скопинцев – о проигрыше «Ахмату»: «Менталитет победителя состоит в том, чтобы не расстраиваться из-за поражений»

    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал поражение от «Ахмата» в четвертом туре РПЛ (1:2). Он призвал не расстраиваться.

    «Мы долго раскачивались, долго не могли нащупать свою игру. Сложно судить, результат, конечно, нас не порадовал. Сандро Шварц дал установку просто выйти и играть. Особо не успел ничего сказать, я разминался.

    В Грозном мне нравится, здесь дышится хорошо, приятно играть, еще поле широкое. Ну и атмосфера, мне нравится город.

    Не стоит зацикливаться на поражении. Менталитет победителя состоит в том, чтобы не расстраиваться и не посыпать голову пеплом. Нужно совершенствовать результат», – сказал Скопинцев.

    • «Динамо» в случае хотя бы ничьей возглавило бы таблицу.
    • Это было 1-е поражение «Динамо» в сезоне.
    • Скопинцев в Грозном сделал голевой пас.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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