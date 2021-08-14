Зобнин: «Болельщики поблагодарили игроков «Спартака» после победы над «Уралом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал об общении с фанатами после матча четвертого тура РПЛ против «Урала» (1:0). Были взаимные благодарности.

«Мы подошли к болельщикам после игры, как обычно это бывает. Поблагодарили фанатов, а они – нас. Ничего сверхъестественного не было. Всe как обычно в каждой игре», – сказал Зобнин.