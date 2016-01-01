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    Зобнин: «Болельщики поблагодарили игроков «Спартака» после победы над «Уралом»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал об общении с фанатами после матча четвертого тура РПЛ против «Урала» (1:0). Были взаимные благодарности.

    «Мы подошли к болельщикам после игры, как обычно это бывает. Поблагодарили фанатов, а они – нас. Ничего сверхъестественного не было. Всe как обычно в каждой игре», – сказал Зобнин.

    • Полузащитник забил единственный гол в матче.
    • «Спартак» поднялся на 7-е место.
    • Это была 1-я официальная домашняя победа во главе «Спартака» для главного тренера Руя Витории.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:04
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9056

      житель СПб 10 минут назад

      Ну-ну... Поблагодарили?! Зобнину повезло, что гол забил. А то бы ему попало в числе первых! Болельщики "высказывали", и что-то мне подсказывает, что после таких рекомендаций Спартак в следующем туре будет играть иначе! Посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +8310

      Cleaner 41 минуту назад

      Под конец Спартак играл просто на вынос. И это с Уралом! Какие Еврокубки Спартаку, один позор от ЛЕ будет...

      1
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      Рейтинг: +4054

      AtticusFinch 53 минуты назад

      Поблагодарили?))да за такую игру нужно в рожу плевать))Урал они еле обыгрлаи и отбивались весь второй тайм)

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