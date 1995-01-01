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    Глава Hypercube: «Уверен, спустя пару лет российские клубы станут намного успешнее в Европе»

    Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс выразил уверенность, что запланированная реформа РПЛ поможет российским командам лучше выступать в еврокубках.

    «Я был очень опечален и удивлен результатом, который продемонстрировали «Сочи» и «Рубин» в квалификации [Лиги конференций]. Для российского футбола такой результат не идет на пользу.

    Реформа моей кампании должна помочь клубам сыграть лучше. С сезона-2022/23 она будет внедряться. Клубы станут больше зарабатывать с телеправ, благодаря большему количеству игр. Это поможет клубам увеличить бюджет и вкладывать деньги в покупку качественных игроков и воспитание собственных.

    Перед нами еще горизонт новых возможностей и идей, спустя пару лет, я уверен, российские клубы станут намного успешнее в Европе», – сказал Нювенхюйс.

    • Компания Hypercube по заказу РФС спроектировала реформы для российского футбола.
    • Шотландия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

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