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  • Глава Hypercube: «Уверен, спустя пару лет российские клубы станут намного успешнее в Европе»

Глава Hypercube: «Уверен, спустя пару лет российские клубы станут намного успешнее в Европе»

14 августа 2021, 13:38
1

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс выразил уверенность, что запланированная реформа РПЛ поможет российским командам лучше выступать в еврокубках.

«Я был очень опечален и удивлен результатом, который продемонстрировали «Сочи» и «Рубин» в квалификации [Лиги конференций]. Для российского футбола такой результат не идет на пользу.

Реформа моей кампании должна помочь клубам сыграть лучше. С сезона-2022/23 она будет внедряться. Клубы станут больше зарабатывать с телеправ, благодаря большему количеству игр. Это поможет клубам увеличить бюджет и вкладывать деньги в покупку качественных игроков и воспитание собственных.

Перед нами еще горизонт новых возможностей и идей, спустя пару лет, я уверен, российские клубы станут намного успешнее в Европе», – сказал Нювенхюйс.

  • Компания Hypercube по заказу РФС спроектировала реформы для российского футбола.
  • Шотландия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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Sancho010365
1628955213
Мы тоже в это все верим, единственно европейские клубы будут развиваться и дальше, а мы будем реформы делать лет десять, эксперименты проводить и потом поймём что шли не туда. Не останется ни клубов ни сборной. А всё очень просто, не ждать два года, в течении месяца проанализировать почему в России в хоккее и гимнастике хорошо, а через 33 дня принять решение. О догадках и поганом говорить не буду.
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