Глава Hypercube: «Уверен, спустя пару лет российские клубы станут намного успешнее в Европе»

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс выразил уверенность, что запланированная реформа РПЛ поможет российским командам лучше выступать в еврокубках.

«Я был очень опечален и удивлен результатом, который продемонстрировали «Сочи» и «Рубин» в квалификации [Лиги конференций]. Для российского футбола такой результат не идет на пользу.

Реформа моей кампании должна помочь клубам сыграть лучше. С сезона-2022/23 она будет внедряться. Клубы станут больше зарабатывать с телеправ, благодаря большему количеству игр. Это поможет клубам увеличить бюджет и вкладывать деньги в покупку качественных игроков и воспитание собственных.

Перед нами еще горизонт новых возможностей и идей, спустя пару лет, я уверен, российские клубы станут намного успешнее в Европе», – сказал Нювенхюйс.