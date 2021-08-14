Черышев – о победе над «Хетафе»: «После удаления мы не думали, что может наступить счастливый конец»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал победу своей команды над «Хетафе» в первом туре Примеры.

Валенсийцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти.

11-метровый заработал как раз россиянин.

«После удаления на второй минуте мы не думали, что может наступить счастливый конец, но верили в это. Благодаря поддержке болельщиков, которых нам так не хватало, мы смогли победить.

После удаления мы были хороши в обороне. Мы должны продолжать в том же духе, действуя с тем же усердием и самопожертвованием.

Сегодня будет трудно заснуть, но я рад хорошо выполненной работе. Мы уже думаем о следующей игре», – сказал Черышев.