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    Черышев – о победе над «Хетафе»: «После удаления мы не думали, что может наступить счастливый конец»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал победу своей команды над «Хетафе» в первом туре Примеры.

    • Валенсийцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти.
    • 11-метровый заработал как раз россиянин.

    «После удаления на второй минуте мы не думали, что может наступить счастливый конец, но верили в это. Благодаря поддержке болельщиков, которых нам так не хватало, мы смогли победить.

    После удаления мы были хороши в обороне. Мы должны продолжать в том же духе, действуя с тем же усердием и самопожертвованием.

    Сегодня будет трудно заснуть, но я рад хорошо выполненной работе. Мы уже думаем о следующей игре», – сказал Черышев.

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    Источник: Официальный сайт «Валенсии»

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