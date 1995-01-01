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    Яровинский: «Болельщику не стоит обижаться на Деспотовича. В футбольных командах уровень юмора довольно жесткий»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал резонанс, который вызвал комментарий форварда Джордже Деспотовича в ответ на публикацию болельщика.

    «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то в «Барсе» или «Реале» играл бы. Где ты, Джордже Деспотович?» – написал фанат.

    «С твоей мамой», – ответил серб, написав фразу на английском языке.

    «Это едкий комментарий. Но считаю, что болельщику не стоит обижаться. Он написал: Деспот, где ты? Можно было на это отреагировать так – травмирован, а можно с юмором. Мне кажется, Деспот отреагировал с юмором.

    Если болельщика это задело, я лично готов от себя принести извинения. Но в то же время скажу, что в футбольных командах уровень юмора и самоиронии иногда довольно жесткий, и с точки зрения этики, принятой в футбольном сообществе, это вполне себе приемлемый ответ.

    Я готов также купить футболку Деспота и подарить болельщику, но мне говорят, что вопрос был задан с фейковой страницы. Ничего страшного в этом комментарии нет», – считает Яровинский.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии8
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      Рейтинг: +20040

      vladimir-7 53 минуты назад

      Вроде не болельщик обиделся, а игрок, раз так ответил с раздражением.

      1
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      Рейтинг: +3331

      general.lizyukov 56 минут назад

      За такой уровень юмора при личном общении лицо бьют. Видимо, кто-то за базаром совсем следить не умеет.

      1
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      Рейтинг: +50367

      portero 59 минут назад

      Что же тогда ногомячики наши обижаются, дзюбка скулил как шакал, юмор у болельщиков такой... да и остальные гавнюки играть не умеют, а на юмор обижаются, особенно макаки, они на банан обижаются....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4059

      TOMSON 1 час назад

      Кого волнует ваш уровень юмора в команде за пределами команды?
      Я с друзьями тоже по жесткому шутить могу, но если я в этой же манере пошучу над коллегой, меня минимум не поймут.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3107

      neveldomha 1 час назад

      Уровень образования футболистов ниже плинтуса. Они только в игрушки умеют играть. Все остальное (писать, читать и т.д.) за них делают агенты. Суть в том, что у тупого не может быть острых шуток.

      3
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      Рейтинг: +4988

      filosof sparty 1 час назад

      Отчасти я согласен, что уровень юмора в футболе крайне низок и подобным образом они переспали со всеми своими мамками по несколько раз. Вот только он таким образом пошутил не у себя в футбольной раздевалке, так что отмазка не принята

      4
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      Рейтинг: +8266

      Cleaner 1 час назад

      Если бы Деспотович выступал за Ахмат и пошутил бы так про болельщика из Грозного? Чем бы это все для него закончилось?

      5
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      Рейтинг: +20040

      vladimir-7 > Cleaner 50 минут назад

      Реанимационным отделением.

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