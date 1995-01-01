Яровинский: «Болельщику не стоит обижаться на Деспотовича. В футбольных командах уровень юмора довольно жесткий»

Вроде не болельщик обиделся, а игрок, раз так ответил с раздражением.
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал резонанс, который вызвал комментарий форварда Джордже Деспотовича в ответ на публикацию болельщика.
«Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то в «Барсе» или «Реале» играл бы. Где ты, Джордже Деспотович?» – написал фанат.
«С твоей мамой», – ответил серб, написав фразу на английском языке.
«Это едкий комментарий. Но считаю, что болельщику не стоит обижаться. Он написал: Деспот, где ты? Можно было на это отреагировать так – травмирован, а можно с юмором. Мне кажется, Деспот отреагировал с юмором.
Если болельщика это задело, я лично готов от себя принести извинения. Но в то же время скажу, что в футбольных командах уровень юмора и самоиронии иногда довольно жесткий, и с точки зрения этики, принятой в футбольном сообществе, это вполне себе приемлемый ответ.
Я готов также купить футболку Деспота и подарить болельщику, но мне говорят, что вопрос был задан с фейковой страницы. Ничего страшного в этом комментарии нет», – считает Яровинский.
«Приходи на футбол с мамой!» Деспотович оплатит билеты всем мамам, которые придут на матч с «Крыльями»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.