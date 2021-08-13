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  • Яровинский: «Болельщику не стоит обижаться на Деспотовича. В футбольных командах уровень юмора довольно жесткий»

Яровинский: «Болельщику не стоит обижаться на Деспотовича. В футбольных командах уровень юмора довольно жесткий»

13 августа 2021, 15:43
9

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал резонанс, который вызвал комментарий форварда Джордже Деспотовича в ответ на публикацию болельщика.

«Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то в «Барсе» или «Реале» играл бы. Где ты, Джордже Деспотович?» – написал фанат.

«С твоей мамой», – ответил серб, написав фразу на английском языке.

«Это едкий комментарий. Но считаю, что болельщику не стоит обижаться. Он написал: Деспот, где ты? Можно было на это отреагировать так – травмирован, а можно с юмором. Мне кажется, Деспот отреагировал с юмором.

Если болельщика это задело, я лично готов от себя принести извинения. Но в то же время скажу, что в футбольных командах уровень юмора и самоиронии иногда довольно жесткий, и с точки зрения этики, принятой в футбольном сообществе, это вполне себе приемлемый ответ.

Я готов также купить футболку Деспота и подарить болельщику, но мне говорят, что вопрос был задан с фейковой страницы. Ничего страшного в этом комментарии нет», – считает Яровинский.

«Приходи на футбол с мамой!» Деспотович оплатит билеты всем мамам, которые придут на матч с «Крыльями»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Деспотович Джордже Яровинский Олег
Комментарии (9)
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filosof sparty
1628859654
Отчасти я согласен, что уровень юмора в футболе крайне низок и подобным образом они переспали со всеми своими мамками по несколько раз. Вот только он таким образом пошутил не у себя в футбольной раздевалке, так что отмазка не принята
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neveldomha
1628860275
Уровень образования футболистов ниже плинтуса. Они только в игрушки умеют играть. Все остальное (писать, читать и т.д.) за них делают агенты. Суть в том, что у тупого не может быть острых шуток.
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portero
1628860736
Что же тогда ногомячики наши обижаются, дзюбка скулил как шакал, юмор у болельщиков такой... да и остальные гавнюки играть не умеют, а на юмор обижаются, особенно макаки, они на банан обижаются....
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general.lizyukov
1628860884
За такой уровень юмора при личном общении лицо бьют. Видимо, кто-то за базаром совсем следить не умеет.
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vladimir-7
1628861068
Вроде не болельщик обиделся, а игрок, раз так ответил с раздражением.
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КаДеС
1628868507
Уровень юмора у всех разный. Вон мы видели юмор Дзюбы и Азмуна. Но есть общепринятые нормы, которые не надо преступать. Если в внутри вашей команды приемлимо высказываться некрасиво относительно родителей, то это не значит, что в обществе это норм.
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