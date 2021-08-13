Яровинский: «Болельщику не стоит обижаться на Деспотовича. В футбольных командах уровень юмора довольно жесткий»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал резонанс, который вызвал комментарий форварда Джордже Деспотовича в ответ на публикацию болельщика.

«Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то в «Барсе» или «Реале» играл бы. Где ты, Джордже Деспотович?» – написал фанат.

«С твоей мамой», – ответил серб, написав фразу на английском языке.

«Это едкий комментарий. Но считаю, что болельщику не стоит обижаться. Он написал: Деспот, где ты? Можно было на это отреагировать так – травмирован, а можно с юмором. Мне кажется, Деспот отреагировал с юмором.

Если болельщика это задело, я лично готов от себя принести извинения. Но в то же время скажу, что в футбольных командах уровень юмора и самоиронии иногда довольно жесткий, и с точки зрения этики, принятой в футбольном сообществе, это вполне себе приемлемый ответ.

Я готов также купить футболку Деспота и подарить болельщику, но мне говорят, что вопрос был задан с фейковой страницы. Ничего страшного в этом комментарии нет», – считает Яровинский.

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