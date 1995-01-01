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    Деспотович – болельщику: «Где я? С твоей мамой»

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович отреагировал на комментарий болельщика в инстаграме «Матч Премьер» после поражения от «Ракува» (0:1) в квалификации Лиги конференций.

    «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то в «Барсе» или «Реале» играл бы. Где ты, Джордже Деспотович?» – написал фанат.

    «С твоей мамой», – ответил серб, написав фразу на английском языке.

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    Источник: Инстаграм «Матч Премьер»

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    Сегодня, 22:55
    Комментарии16
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      Рейтинг: +16007

      JTherry 3 минуты назад

      шутка Деспота за гранью юмора, не кэвээнная, Слуцкер не доработал... за такие посты нужно штрафовать и в комиссии по этике разбирать... не все футболистов любят, ой, не все...!

      0
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      Рейтинг: +7303

      "supermax" 5 минут назад

      Фляга свистнула у деспота

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      Рейтинг: +3615

      Semenycch 9 минут назад

      Со стороны болельщика не было хамства. А вот этот игрок сильно упал в моих глазах.

      0
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      Рейтинг: +48

      OstavteLOKO_V_pokoe > Semenycch 3 минуты назад

      Так они академиев не кончали. Что хотеть то...

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      Рейтинг: +117

      Soccerdealer63 12 минут назад

      Пендаль не забил Сеад Хакшабанович... Нашу маму имел Джодже Деспотович...
      ОСНОВНОЙ СОСТАВ РОССИЙСКОЙ КОМАНДЫ...БЛ....ДЬ..

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      Рейтинг: +906

      Frankfurt Am Main 15 минут назад

      Не зря братья Комбаровы его потолкали. Чмо епанная, мама это светое.

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      Рейтинг: +1073

      Олег1204 19 минут назад

      Красава) ибо нех)

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      Рейтинг: +69

      Шашлычник 23 минуты назад

      "Вступил в дискуссию" лол, и опустил себя... Шутить про мать только дегенераты могут, которым больше сказать не чего и у которых заканчиваются аргументы. Сколько себя помню, я даже в 12 лет так не шутил. Деспот только собственных родителей оскорбляет своей тупостью...

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      Рейтинг: -674

      СуперПАВ9 23 минуты назад

      Лучше бы на поле показывал себя а не болтал

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      Рейтинг: +547

      Armani nn 25 минут назад

      ЭХ и ху.и.плет,только вздумай потом писать о взломе.Урод

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      Рейтинг: +287

      kazak1975 28 минут назад

      Просто чмо

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