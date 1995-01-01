Деспотович – болельщику: «Где я? С твоей мамой»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович отреагировал на комментарий болельщика в инстаграме «Матч Премьер» после поражения от «Ракува» (0:1) в квалификации Лиги конференций.

«Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то в «Барсе» или «Реале» играл бы. Где ты, Джордже Деспотович?» – написал фанат.

«С твоей мамой», – ответил серб, написав фразу на английском языке.