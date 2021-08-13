«Приходи на футбол с мамой!» Деспотович оплатит билеты всем мамам, которые придут на матч с «Крыльями»

Мамы болельщиков «Рубина» смогут бесплатно посетить матч 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», сообщает пресс-служба клуба.

Билеты оплатит нападающий Джордже Деспотович, который вчера написал фанату «Рубина» в инстаграме: «Я с твоей мамой».

«Приходи на футбол с мамой!

Вчера Деспот был очень раздосадован и не сдержал эмоций, поэтому сегодня он приглашает вас и ваших мам на матч с «Крыльями»!

Акция действует при условии, что вы приобретаете билет себе, тогда билет для вашей мамы – бесплатно за счeт Деспота!» – сообщила пресс-служба клуба в твиттере.