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  • «Приходи на футбол с мамой!» Деспотович оплатит билеты всем мамам, которые придут на матч с «Крыльями»

«Приходи на футбол с мамой!» Деспотович оплатит билеты всем мамам, которые придут на матч с «Крыльями»

13 августа 2021, 12:13
21

Мамы болельщиков «Рубина» смогут бесплатно посетить матч 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», сообщает пресс-служба клуба.

Билеты оплатит нападающий Джордже Деспотович, который вчера написал фанату «Рубина» в инстаграме: «Я с твоей мамой».

«Приходи на футбол с мамой!

Вчера Деспот был очень раздосадован и не сдержал эмоций, поэтому сегодня он приглашает вас и ваших мам на матч с «Крыльями»!

Акция действует при условии, что вы приобретаете билет себе, тогда билет для вашей мамы – бесплатно за счeт Деспота!» – сообщила пресс-служба клуба в твиттере.

  • «Рубин» сыграет с «Крыльями» 15 августа.

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Крылья Советов Деспотович Джордже
Комментарии (21)
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Алехсбургер.
1628846137
Блин,ну как не простить...? Но понять..х.ер там.(
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ArReal
1628846560
А с мамой Деспотовича можно?)
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Frankfurt Am Main
1628848151
Прощаем. Видимо на гарячку сказал.
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"supermax"
1628848295
надеюсь придет очень много мам...чтоб не повадно было
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srg38
1628848904
А потом Деспот сводит ее в кино с мороженкой
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R_a_i_n
1628849418
Я бы эту акцию до конца чемпионата продлил. Легионер должен чтить страну, в которой он получает огромные деньги.
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Cromathaar
1628850702
Пресс-служба у Рубина шикарная :)
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заткнитемнерот
1628851463
Нет чтоб извиниться....
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Garrincha58
1628852546
цирк
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6pbIH
1628854798
Бывает, погорячился.. Все мы люди.. Только надо помнить, что, футболисты - публичные люди, в отличие, от какого ни будь слесаря Ваньки Пупкина.
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