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    «Приходи на футбол с мамой!» Деспотович оплатит билеты всем мамам, которые придут на матч с «Крыльями»

    Мамы болельщиков «Рубина» смогут бесплатно посетить матч 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», сообщает пресс-служба клуба.

    Билеты оплатит нападающий Джордже Деспотович, который вчера написал фанату «Рубина» в инстаграме: «Я с твоей мамой».

    «Приходи на футбол с мамой!

    Вчера Деспот был очень раздосадован и не сдержал эмоций, поэтому сегодня он приглашает вас и ваших мам на матч с «Крыльями»!

    Акция действует при условии, что вы приобретаете билет себе, тогда билет для вашей мамы – бесплатно за счeт Деспота!» – сообщила пресс-служба клуба в твиттере.

    • «Рубин» сыграет с «Крыльями» 15 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 12:13
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8553

      KOLBIS 4 секунды назад

      Понять и купить...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1544

      srg38 5 минут назад

      А потом Деспот сводит ее в кино с мороженкой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7315

      "supermax" 15 минут назад

      надеюсь придет очень много мам...чтоб не повадно было

      0
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      Рейтинг: +907

      Frankfurt Am Main 17 минут назад

      Прощаем. Видимо на гарячку сказал.

      0
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      Рейтинг: +21164

      bset 29 минут назад

      Выкрутился нападающий Барсы или Реала) Только голов от этого не прибавится.

      1
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      Рейтинг: +4045

      AtticusFinch 44 минуты назад

      А с мамой Деспотовича можно?)

      7
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      Рейтинг: +3534

      Алехсбургер. 51 минуту назад

      Блин,ну как не простить...?
      Но понять..х.ер там.(

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