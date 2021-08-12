Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    В КДК РФС подтвердили отмену красной карточки Шелии

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил об аннулировании удаления вратаря «Ахмата» Гиорги Шелии, которое он получил в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

    «Мы отменили прямую красную карточку Шелии. Приняли такое решение на основании заключения экспертно-судейской комиссии», – сказал Григорьянц.

    • Шелия получил красную карточку на 55-й минуте за фол последней надежды.
    • Судья Павел Кукуян перед принятием решения воспользовался системой VAR.
    • После удаления проигрывающий «Рубин» забил «Ахмату» 2 гола.

    Вратарь «Ахмата» Шелия – об удалении в игре с «Рубином»: «Миллион людей сказали, что это не красная. Двойные стандарты»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:24
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12341

      paracetamol 55 минут назад

      Ну и чё? Хухуяна на полиграф вызвали?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19942

      vladimir-7 > paracetamol 3 минуты назад

      Судей в поле и на VAR отстранить на год, без содержания.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88363
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67139
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru