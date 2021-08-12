В КДК РФС подтвердили отмену красной карточки Шелии

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил об аннулировании удаления вратаря «Ахмата» Гиорги Шелии, которое он получил в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Мы отменили прямую красную карточку Шелии. Приняли такое решение на основании заключения экспертно-судейской комиссии», – сказал Григорьянц.

Шелия получил красную карточку на 55-й минуте за фол последней надежды.

Судья Павел Кукуян перед принятием решения воспользовался системой VAR.

перед принятием решения воспользовался системой VAR. После удаления проигрывающий «Рубин» забил «Ахмату» 2 гола.

Вратарь «Ахмата» Шелия – об удалении в игре с «Рубином»: «Миллион людей сказали, что это не красная. Двойные стандарты»