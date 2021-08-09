Вратарь «Ахмата» Шелия – об удалении в игре с «Рубином»: «Миллион людей сказали, что это не красная. Двойные стандарты»

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о своем удалении в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

Футболист получил красную карточку на 55-й минуте за фол последней надежды.

Судья Павел Кукуян перед принятием решения воспользовался системой VAR.

перед принятием решения воспользовался системой VAR. После удаления проигрывающий «Рубин» забил «Ахмату» 2 гола.

– Сам Кукуян сказал, что мяч в эпизоде уходит в угловой – это жeлтая карточка. Чeтко всe. Ладно, штрафной. Непонятно, почему он идeт смотреть VAR. Миллион людей посмотрели и сказали, что это не красная. Двойные стандарты!

А когда мы забили второй гол чисто, почему он не пошeл смотреть? Мне не понятно. Надо разбираться, потому что так нельзя!

– Как в целом оцените игру команды сегодня?

– До удаления мы полностью контролировали ход встречи и даже могли забить второй мяч во втором тайме. Решение арбитра, на мой взгляд несправедливое, полностью поменяло игру.

А ребята молодцы, выглядели достойно и играли лучше, чем «Рубин». Но результат остаeтся, что поделать.

Талалаев: «Видимо, кто-то свыше решил, что «Рубину» эта победа нужнее. Лучшей была связка Кукуян – Кварацхелия»