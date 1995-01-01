Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Вратарь «Ахмата» Шелия – об удалении в игре с «Рубином»: «Миллион людей сказали, что это не красная. Двойные стандарты»

    Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о своем удалении в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

    • Футболист получил красную карточку на 55-й минуте за фол последней надежды.
    • Судья Павел Кукуян перед принятием решения воспользовался системой VAR.
    • После удаления проигрывающий «Рубин» забил «Ахмату» 2 гола.

    – Сам Кукуян сказал, что мяч в эпизоде уходит в угловой – это жeлтая карточка. Чeтко всe. Ладно, штрафной. Непонятно, почему он идeт смотреть VAR. Миллион людей посмотрели и сказали, что это не красная. Двойные стандарты!

    А когда мы забили второй гол чисто, почему он не пошeл смотреть? Мне не понятно. Надо разбираться, потому что так нельзя!

    Как в целом оцените игру команды сегодня?

    – До удаления мы полностью контролировали ход встречи и даже могли забить второй мяч во втором тайме. Решение арбитра, на мой взгляд несправедливое, полностью поменяло игру.

    А ребята молодцы, выглядели достойно и играли лучше, чем «Рубин». Но результат остаeтся, что поделать.

    Талалаев: «Видимо, кто-то свыше решил, что «Рубину» эта победа нужнее. Лучшей была связка Кукуян – Кварацхелия»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт Бизнес Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:58
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3169

      Oldtrafford83 9 минут назад

      Хорошо что не против СМ играли, а то бы тут было +100500 комментариев))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12220

      paracetamol 18 минут назад

      От этого ВАРа одни неприятности. Какие-то глупые решения судей заставляют принимать. Скандал за скандалом. Не игра получается, а судебное заседание!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24733

      пьяныйхоровод 21 минуту назад

      Хотелось бы комментарии Слуцкого услышать по этому и пр.эпизодам .
      Он же там чего-то высказывался про судейство , перед началом сезона , а сейчас чёт молчит .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12220

      paracetamol > пьяныйхоровод 17 минут назад

      Слуцкер прав: надо покупать не судей в поле, а варовцев!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88229
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67112
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru