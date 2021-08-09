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  • Вратарь «Ахмата» Шелия – об удалении в игре с «Рубином»: «Миллион людей сказали, что это не красная. Двойные стандарты»

Вратарь «Ахмата» Шелия – об удалении в игре с «Рубином»: «Миллион людей сказали, что это не красная. Двойные стандарты»

9 августа 2021, 07:58
15

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о своем удалении в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

  • Футболист получил красную карточку на 55-й минуте за фол последней надежды.
  • Судья Павел Кукуян перед принятием решения воспользовался системой VAR.
  • После удаления проигрывающий «Рубин» забил «Ахмату» 2 гола.

– Сам Кукуян сказал, что мяч в эпизоде уходит в угловой – это жeлтая карточка. Чeтко всe. Ладно, штрафной. Непонятно, почему он идeт смотреть VAR. Миллион людей посмотрели и сказали, что это не красная. Двойные стандарты!

А когда мы забили второй гол чисто, почему он не пошeл смотреть? Мне не понятно. Надо разбираться, потому что так нельзя!

Как в целом оцените игру команды сегодня?

– До удаления мы полностью контролировали ход встречи и даже могли забить второй мяч во втором тайме. Решение арбитра, на мой взгляд несправедливое, полностью поменяло игру.

А ребята молодцы, выглядели достойно и играли лучше, чем «Рубин». Но результат остаeтся, что поделать.

Талалаев: «Видимо, кто-то свыше решил, что «Рубину» эта победа нужнее. Лучшей была связка Кукуян – Кварацхелия»

Источник: «Спорт Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Ахмат Шелия Гиорги
Комментарии (15)
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paracetamol
1628486452
От этого ВАРа одни неприятности. Какие-то глупые решения судей заставляют принимать. Скандал за скандалом. Не игра получается, а судебное заседание!
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Oldtrafford83
1628486973
Хорошо что не против СМ играли, а то бы тут было +100500 комментариев))
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Fusballer
1628489703
Вратарь не добрался до мяча, и был вне пределов штрафной, то есть стал обычным полевым игроком. Игрок Рубина прокидывал мяч себе на ход и вполне мог выйти один на один. Фол был.
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jek718875
1628489863
Там вообще нарушения не было,он сам упал...
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ilichkadr
1628491534
Ни один тур не обходится без нытья про судейство. На меня обратил внимание, не назначл штрафной........., а вот соперник сыграл рукой............ноль эмоций. Как это уже достало.
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Nevskij
1628495634
- Гиорги, так было удаление или нет? - Вах, не было! Мамой клянус! - Отлично! Красная игроку "Рубина"! Похоже, что именно так видит ситуацию вратарь.
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portero
1628501857
Да второй гол сами себе забили, совсем обидно, зря игрок влез воротчик играл...
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ДЖУZ
1628506111
Нарушение было, но не красную!
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