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  • Талалаев: «Видимо, кто-то свыше решил, что «Рубину» эта победа нужнее. Лучшей была связка Кукуян – Кварацхелия»

Талалаев: «Видимо, кто-то свыше решил, что «Рубину» эта победа нужнее. Лучшей была связка Кукуян – Кварацхелия»

8 августа 2021, 23:55
10

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев раскритиковал судейство в матче 3-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

  • Встречу обслуживал главный арбитр Павел Кукуян.
  • На 55-й минуте он удалил вратаря грозненской команды Гиорги Шелию за фол последней надежды.

«Хотел бы поблагодарить свою команду. Горжусь тем, как они играют. Камнем преткновения стало то, что мы не забиваем свои моменты. Что касается красной карточки, то мы два раза смотрели этот эпизод. Человек прокидывает, мяч улетает не в створ ворот. Сначала дали желтую, но, видимо, кто-то свыше решил, что «Рубину» эта победа нужнее.

Лучшей во втором тайме была связка Кукуян – Кварацхелия. Очень хорошая связка, я бы вручил им две статуэтки. Семь наших атак были сорваны игроками «Рубина» на нашей половине – и ни одной желтой. У нас все каралось желтой карточкой.

Один удар с игры создала команда соперника, и при этом они говорят, что здорово играли? Замечательно. Поздравляем их с победой, будем жать у себя дома. Я поблагодарил команду за хорошую игру», – сказал

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Рубин Талалаев Андрей
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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сутулая собака и лисы
1628458097
"кто-то свыше решил". ага, сам боженька подарил Рубину победу, ведь татары с русскими, а с нами бог.
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Hektor 84
1628459497
Задолбал ныть этот клоун! Талалаев ты нулевой тренеришка что то там себе возомнивший!
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Fusballer
1628461954
Арбитр оказался продажная.
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GammiD
1628488705
Вы весь матч по очереди ******* по ногам Хвичу, мало вам желтых дал кукуян. Костоломы! В первом тайме нам три желтых нарисовал Кукуян на ровном месте, вам за такие же фолы не давал. Не просто так Кузьмин за споры с судьями желтую получил. До момента с удалением тихо нас сливали, но вмешался вар.
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MaxRnD
1628488941
В Грозном вам всё вернут
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jek718875
1628489987
Он что меня имеет ввиду? Я живу на 9 этаже...
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Ганнибал Лектор
1628493371
Много жëлтых? Дак вы футбол с хоккеем или рэгби не путайте и будет вам дзен. Я бы арбитрам бонусы выписывал за очищение РПЛ от кривоногих костоломов, которые и сами в футбол не играют, и другим не дают.
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Рубинище
1628499983
Разнесём в одну калитку и в Грозном даже дублем и фамилии не спросим. напугал ежа голой задницей. Там варотчик был уже отыгран и выход на пустые ворота-только сбить и оставалось что бы гола не было. прямая красная.
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portero
1628502016
Кукуяна на отаетную игру и провести с ним беседу перед игрой...
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Enter2006
1628504502
Помню как ты был тренером ФК Химки, полная бездаршина а не тренер!
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