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    Талалаев: «Видимо, кто-то свыше решил, что «Рубину» эта победа нужнее. Лучшей была связка Кукуян – Кварацхелия»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев раскритиковал судейство в матче 3-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

    • Встречу обслуживал главный арбитр Павел Кукуян.
    • На 55-й минуте он удалил вратаря грозненской команды Гиорги Шелию за фол последней надежды.

    «Хотел бы поблагодарить свою команду. Горжусь тем, как они играют. Камнем преткновения стало то, что мы не забиваем свои моменты. Что касается красной карточки, то мы два раза смотрели этот эпизод. Человек прокидывает, мяч улетает не в створ ворот. Сначала дали желтую, но, видимо, кто-то свыше решил, что «Рубину» эта победа нужнее.

    Лучшей во втором тайме была связка Кукуян – Кварацхелия. Очень хорошая связка, я бы вручил им две статуэтки. Семь наших атак были сорваны игроками «Рубина» на нашей половине – и ни одной желтой. У нас все каралось желтой карточкой.

    Один удар с игры создала команда соперника, и при этом они говорят, что здорово играли? Замечательно. Поздравляем их с победой, будем жать у себя дома. Я поблагодарил команду за хорошую игру», – сказал

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2021 23:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +392

      сутулая собака и лисы 12 минут назад

      "кто-то свыше решил".
      ага, сам боженька подарил Рубину победу, ведь татары с русскими, а с нами бог.

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