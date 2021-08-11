Карпин: «Перенос шестого тура РПЛ поможет сборной выступить лучше. Это факт»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил клубы РПЛ за перенос 6-го тура.

«Я очень благодарен за то, что клубы РПЛ пошли нам навстречу и теперь у сборной будет 2-3 полноценных дня на подготовку.

Понятно, что это не гарантия того, что мы всех обыграем, но то, что перенос поможет нам выступить лучше, – это факт», – сказал Карпин.