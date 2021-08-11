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  • Карпин: «Перенос шестого тура РПЛ поможет сборной выступить лучше. Это факт»

Карпин: «Перенос шестого тура РПЛ поможет сборной выступить лучше. Это факт»

11 августа 2021, 19:56
17

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил клубы РПЛ за перенос 6-го тура.

«Я очень благодарен за то, что клубы РПЛ пошли нам навстречу и теперь у сборной будет 2-3 полноценных дня на подготовку.

Понятно, что это не гарантия того, что мы всех обыграем, но то, что перенос поможет нам выступить лучше, – это факт», – сказал Карпин.

  • Лига согласилась перенести 6-й тур с выходных 28-29 августа на 25-28 августа.
  • 1 сентября сборная России в отборе ЧМ-2022 примет Хорватию.
  • Это будет дебютный матч Карпина в сборной.

Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (17)
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порт
1628703247
Валера, вспомни, будучи тренером Ростова, ты был категорически против любого переноса игры, сейчас же переобулся на ходу.
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Шашлычник
1628704335
Предлагаю в следующем сезоне не начинать чемпионат до ЧМ, чтобы все игроки готовились к турниру. Опыт хоккеистов и баскетболистов на последнем ЧМ и отборе к олимпийским играм показывают, что это отличный план-)
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ySS
1628704462
Посмотрим, Валера. Удачи!
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Mister_Tomsk
1628704490
ВАЛЕЕЕРА НАСТАЛО ТВОЕ ВРЕМЯ)) ХЫ , интересно
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Soccerdealer63
1628705264
...а перенос 7-го тура поможет лучше восстановиться!)) Интересно, в АПЛ ради сборной туры переносят?
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BRO_football
1628706693
Да нихрена это не поможет, будем честны. Опять просрём. Опять все будут срать главного тренера, Дзюбу и защитников. Стабильность.
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aaaaahhhh
1628711480
не верю.
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Wwis
1628717472
Если это поможет, опять же , сделать пару тройку тренировок сверх положеных, почему бы нет.
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Axe111
1628721349
Не поможет))))) ничего не поможет!!!
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ababayan
1628737131
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