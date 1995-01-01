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    Карпин: «Перенос шестого тура РПЛ поможет сборной выступить лучше. Это факт»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил клубы РПЛ за перенос 6-го тура.

    «Я очень благодарен за то, что клубы РПЛ пошли нам навстречу и теперь у сборной будет 2-3 полноценных дня на подготовку.

    Понятно, что это не гарантия того, что мы всех обыграем, но то, что перенос поможет нам выступить лучше, – это факт», – сказал Карпин.

    • Лига согласилась перенести 6-й тур с выходных 28-29 августа на 25-28 августа.
    • 1 сентября сборная России в отборе ЧМ-2022 примет Хорватию.
    • Это будет дебютный матч Карпина в сборной.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2320

      Mister_Tomsk 8 минут назад

      ВАЛЕЕЕРА НАСТАЛО ТВОЕ ВРЕМЯ)) ХЫ , интересно

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      Рейтинг: +2456

      ySS 8 минут назад

      Посмотрим, Валера.
      Удачи!

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      Рейтинг: +2320

      Mister_Tomsk 8 минут назад

      ахаха ну да особенно если зюбу поставишь)) и вся игра будет забросами вперед)

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      Рейтинг: +12657

      Skull_Boy 8 минут назад

      Ну если ты у руля в сборной значит в сборной вообще кома тотальная

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      Рейтинг: +61

      Шашлычник 10 минут назад

      Предлагаю в следующем сезоне не начинать чемпионат до ЧМ, чтобы все игроки готовились к турниру. Опыт хоккеистов и баскетболистов на последнем ЧМ и отборе к олимпийским играм показывают, что это отличный план-)

      0
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      Рейтинг: +4883

      sochi-2013 22 минуты назад

      - Ну, факт налицо, Петька!
      - Василий Иванович, а что такое "факт налицо"?
      -По русски, Петька- Х@й на рыло!!!

      0
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      Рейтинг: +5548

      порт 28 минут назад

      Валера, вспомни, будучи тренером Ростова, ты был категорически против любого переноса игры, сейчас же переобулся на ходу.

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      Рейтинг: +4189

      Yurok161 > порт 13 минут назад

      Вроде взрослый человек, а херню несёшь.

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      Рейтинг: +5548

      порт > Yurok161 10 минут назад

      Я или Валера?

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      Рейтинг: +4032

      AtticusFinch 43 минуты назад

      Нет Валера - этой сборной уже ничего не поможет!

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