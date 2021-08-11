Карпин: «Перенос шестого тура РПЛ поможет сборной выступить лучше. Это факт»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил клубы РПЛ за перенос 6-го тура.
«Я очень благодарен за то, что клубы РПЛ пошли нам навстречу и теперь у сборной будет 2-3 полноценных дня на подготовку.
Понятно, что это не гарантия того, что мы всех обыграем, но то, что перенос поможет нам выступить лучше, – это факт», – сказал Карпин.
- Лига согласилась перенести 6-й тур с выходных 28-29 августа на 25-28 августа.
- 1 сентября сборная России в отборе ЧМ-2022 примет Хорватию.
- Это будет дебютный матч Карпина в сборной.
Источник: телеграм-канал РФС