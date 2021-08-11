Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шестой тур РПЛ перенесен по просьбе Карпина

11 августа 2021, 17:44
12

РПЛ официально сообщила, что шестой тур состоится в новые сроки. Это пожелание главного тренера сборной России Валерия Карпина, о котором он говорил сразу после своего назначения.

«По просьбе РФС и с учeтом интересов национальной сборной России лига согласилась перенести матчи шестого тура с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа.

Публикация точного расписания шестого тура со временем начала матчей планируется в пятницу, 13 августа.

В случае выхода команд в раунд плей-офф Лиги конференций игры «Спартак»«Сочи» и «Краснодар»«Рубин» будут предварительно перенесены на 1 декабря», – объяснила РПЛ.

  • 1 сентября сборная России в отборе ЧМ-2022 примет Хорватию.
  • Это будет дебютный матч Карпина в сборной.
  • Ближайший тур РПЛ стартует 14 августа.

Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lek!
1628694406
А толку то ?
Ответить
Алехсбургер.
1628694766
Мощное начало.) Потом по просьбе будет весь чемпионат отменён,как сборище "кривоногих". Будет одна сборная. За-е.бись.))
Ответить
portero
1628695272
Валера попытается что-то изменить... посмотрим на кого он сделает ставку.
Ответить
Vitaga
1628696875
настораживает реклама по ящику - типа - Валера - верим! .... обычно после таких роликов - наши всё сливают... последний эпик--- играем за вас!... сыграли блин. лучше бы вообще молчали не позорились
Ответить
Krasnodar 123
1628698040
Странно, когда Валэрис работал в клубе, всегда был против переносов игр, а теперь вдруг!!! Что случилось???
Ответить
karasik
1628700412
Валера решает)
Ответить
ababayan
1628737146
Хочешь СEKCА с красивыми нeзнaкомками? Заxоди, peгиcтpиpуйся и знaкoмcя - все дeвyшки здecь ищyт нoвыx сeкc пapтнеpoв, дepзай ------- https://urlz.fun/X
Ответить
Garrincha58
1628738976
а что это изменит на один-два дня игроки те же они что лучше играть будут и вообще куда смотрели в РФС или РПЛ при создании календаря ведь дата игры с Хорватией была давно известна неужели игры начала ЧР нельзя было сдвинуть на те же 1-2 дня ведь некоторые команды отдыхают по 8 дней между турами тот же Зенит в третьем туре играли 7, а следующая игра с Локо аж 15,как не умели составлять календарь так до сих пор не научились тогда какие им там перемены или пригласите тех же голландцев пусть они и составляют вам календарь
Ответить
zigbert
1628754156
Хорошо если это поможет успешному выступлению сборной. А так негатива будет много.
Ответить
Главные новости
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
2
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
6
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
22
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Все новости
Все новости
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
6
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
22
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
2
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
5
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
8
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
9
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+