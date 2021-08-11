Шестой тур РПЛ перенесен по просьбе Карпина

РПЛ официально сообщила, что шестой тур состоится в новые сроки. Это пожелание главного тренера сборной России Валерия Карпина, о котором он говорил сразу после своего назначения.

«По просьбе РФС и с учeтом интересов национальной сборной России лига согласилась перенести матчи шестого тура с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа.

Публикация точного расписания шестого тура со временем начала матчей планируется в пятницу, 13 августа.

В случае выхода команд в раунд плей-офф Лиги конференций игры «Спартак» – «Сочи» и «Краснодар» – «Рубин» будут предварительно перенесены на 1 декабря», – объяснила РПЛ.