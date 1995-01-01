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    Шестой тур РПЛ перенесен по просьбе Карпина

    РПЛ официально сообщила, что шестой тур состоится в новые сроки. Это пожелание главного тренера сборной России Валерия Карпина, о котором он говорил сразу после своего назначения.

    «По просьбе РФС и с учeтом интересов национальной сборной России лига согласилась перенести матчи шестого тура с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа.

    Публикация точного расписания шестого тура со временем начала матчей планируется в пятницу, 13 августа.

    В случае выхода команд в раунд плей-офф Лиги конференций игры «Спартак»«Сочи» и «Краснодар»«Рубин» будут предварительно перенесены на 1 декабря», – объяснила РПЛ.

    • 1 сентября сборная России в отборе ЧМ-2022 примет Хорватию.
    • Это будет дебютный матч Карпина в сборной.
    • Ближайший тур РПЛ стартует 14 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2080

      Krasnodar 123 2 минуты назад

      Странно, когда Валэрис работал в клубе, всегда был против переносов игр, а теперь вдруг!!! Что случилось???

      0
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      Рейтинг: +88

      Vitaga 22 минуты назад

      настораживает реклама по ящику - типа - Валера - верим! .... обычно после таких роликов - наши всё сливают... последний эпик--- играем за вас!... сыграли блин. лучше бы вообще молчали не позорились

      0
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      Рейтинг: +50288

      portero 48 минут назад

      Валера попытается что-то изменить... посмотрим на кого он сделает ставку.

      1
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      Рейтинг: +8111

      Cleaner 54 минуты назад

      Если бы проблемы игры сборной решались переносом игр на пару дней. Все гораздо хуже. Игроки в России теряют мастерство из-за продажных матчей. Для того, чтобы победить в России не нужно быть сильнее соперника. Достаточно иметь сильную крышу, которая решит кому выигрывать сегодня, а кому нет. И засилье денег в детском футболе. Там в командах играют не сильные, а в основном богатые. Родители которых дали тренеру на лапу. Переносом игр это не лечится...(

      3
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      Рейтинг: +236

      semm > Cleaner 20 минут назад

      ***, вот оказывается кто виноват что наши играть не умеют - коррупция!

      0
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      Рейтинг: +3503

      Алехсбургер. 57 минут назад

      Мощное начало.)
      Потом по просьбе будет весь чемпионат отменён,как сборище "кривоногих".
      Будет одна сборная.
      За-е.бись.))

      2
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      Рейтинг: +1513

      lek! 1 час назад

      А толку то ?

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