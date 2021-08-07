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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Кержаков после победы над «Спартаком» уехал на метро

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков воспользовался общественным транспортом после матча третьего тура РПЛ против «Спартака» (2:1). Он прошел в Москве на «Открытие Банк Арене».

    «Керж обыграл «Спартак» и с семьей уехал со стадиона на метро. Кумир!» – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.

    • «Спартак» впервые в чемпионате России проиграл клубу из Нижнего Новгорода.
    • Нижегородцы идут в таблице РПЛ 3-ми.
    • «Спартак» занимает 9-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    07.08.2021 23:11
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10137

      BRO_football 3 минуты назад

      Ну а почему бы и нет? Болельщиков на стадионе практически не было, а значит давки в метро не будет и с комфортом можно доехать в любое место

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      Рейтинг: +541

      стоп кран 30 минут назад

      На метро...Не захотел в пробках стоять )

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      Рейтинг: +11695

      ВетеR 1 час назад

      На чем уехал Федун?

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      Рейтинг: +541

      стоп кран > ВетеR 28 минут назад

      Он не уехал.Он улетел.На личном вертолете.
      Тоже как Кержаков не хочет в пробках стоять. )

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      Рейтинг: +4962

      Гавроша 1 час назад

      У нас народ простой, и на метро ездит, это не тарасовские выродки!!!

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      Рейтинг: +8662

      ivany4 1 час назад

      Что славы ельцина захотелось? Пошел в народ, или сразу в РФС за сборной.))

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      Рейтинг: +8867

      житель СПб 1 час назад

      Еще раз молодец! Его там в метро не разорвали болельщики - одни от восторга, другие от переживаний?

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      Рейтинг: +6251

      Fusballer 2 часа назад

      Сразу в Питер уехал?!

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