Кержаков после победы над «Спартаком» уехал на метро

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков воспользовался общественным транспортом после матча третьего тура РПЛ против «Спартака» (2:1). Он прошел в Москве на «Открытие Банк Арене».
«Керж обыграл «Спартак» и с семьей уехал со стадиона на метро. Кумир!» – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.
- «Спартак» впервые в чемпионате России проиграл клубу из Нижнего Новгорода.
- Нижегородцы идут в таблице РПЛ 3-ми.
- «Спартак» занимает 9-е место.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого