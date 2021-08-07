Кержаков после победы над «Спартаком» уехал на метро

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков воспользовался общественным транспортом после матча третьего тура РПЛ против «Спартака» (2:1). Он прошел в Москве на «Открытие Банк Арене».

«Керж обыграл «Спартак» и с семьей уехал со стадиона на метро. Кумир!» – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.