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Кержаков после победы над «Спартаком» уехал на метро

7 августа 2021, 23:11
8

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков воспользовался общественным транспортом после матча третьего тура РПЛ против «Спартака» (2:1). Он прошел в Москве на «Открытие Банк Арене».

«Керж обыграл «Спартак» и с семьей уехал со стадиона на метро. Кумир!» – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.

  • «Спартак» впервые в чемпионате России проиграл клубу из Нижнего Новгорода.
  • Нижегородцы идут в таблице РПЛ 3-ми.
  • «Спартак» занимает 9-е место.

Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Кержаков Александр
Комментарии (8)
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Fusballer
1628367147
Сразу в Питер уехал?!
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житель СПб
1628369958
Еще раз молодец! Его там в метро не разорвали болельщики - одни от восторга, другие от переживаний?
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ivany4
1628370267
Что славы ельцина захотелось? Пошел в народ, или сразу в РФС за сборной.))
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ВетеR
1628372570
На чем уехал Федун?
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BRO_football
1628376779
Ну а почему бы и нет? Болельщиков на стадионе практически не было, а значит давки в метро не будет и с комфортом можно доехать в любое место
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paracetamol
1628402527
Не побили его там свини?
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