РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Нижнему Новгороду» Кержакова

«Спартак» в первом домашнем матче сезона РПЛ проиграл выходцу из ФНЛ «Нижнему Новгороду». Оба гола гостей были забиты в первом тайме.

Это был первый очный матч между командами. «Нижний Новгород» Александра Кержакова поднялся на третье место.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Спартак (Москва) – Нижний Новгород – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Гоцук, 4; 0:2 – Козлов, 16; 1:2 – Понсе, 86.

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Ломовицкий, 66), Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов (Понсе, 46), Крал, Мозес (Бакаев, 35), Хендрикс (Зобнин, 46), Соболев, Ларссон (Игнатов, 79).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков (Гогличидзе, 53), Каккоев, Гоцук, Миладинович (Сапета, 53), Масоэро, Ткачук (Горбунов, 77), Балай, Сулейманов (Берковский, 66).

Предупреждения: Соболев, 63; Рассказов, 81 – Калинский, 90+2; Нигматуллин, 90+3.

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