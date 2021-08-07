Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Нижнему Новгороду» Кержакова

РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Нижнему Новгороду» Кержакова

7 августа 2021, 21:56
298

«Спартак» в первом домашнем матче сезона РПЛ проиграл выходцу из ФНЛ «Нижнему Новгороду». Оба гола гостей были забиты в первом тайме.

Это был первый очный матч между командами. «Нижний Новгород» Александра Кержакова поднялся на третье место.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Спартак (Москва) – Нижний Новгород – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Гоцук, 4; 0:2 – Козлов, 16; 1:2 – Понсе, 86.

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Ломовицкий, 66), Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов (Понсе, 46), Крал, Мозес (Бакаев, 35), Хендрикс (Зобнин, 46), Соболев, Ларссон (Игнатов, 79).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков (Гогличидзе, 53), Каккоев, Гоцук, Миладинович (Сапета, 53), Масоэро, Ткачук (Горбунов, 77), Балай, Сулейманов (Берковский, 66).

Предупреждения: Соболев, 63; Рассказов, 81 – Калинский, 90+2; Нигматуллин, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Кержаков Александр
Комментарии (298)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sерж
1628362619
Керж и тут спермаку напихал, легенда Зенита
Ответить
kosmonaft
1628362701
оказывается это не бенфика такая сильная
Ответить
knikos
1628363103
Ещё когда только узнал , что Соболь собрался из КС в Спам , ещё тогда написал , что это не его команда. Очередное подтверждениe , что из бомбардира Соболь превратился в ДНО ! А , да , ещё и в дельфина !
Ответить
oyabun
1628363544
Предлагаю Спартаку под каким нибудь благовидным предлогом не ехать на ответную встречу с Бенфикой. Команда стремительно катится вниз с такой игрой. Очень не хочу увидеть в ответке 7:0 от Бенфики. Лучше уж технарь. Если уж мы от самой бедной команды нашей Премьер лиги горим с 16-й минуты 0:2 , то что будет от одной из богатейшей в Европе?
Ответить
docndoc
1628363620
Все заявления относительно того, что Спартак заиграл по-новому, оказались пшиком. Замены тренера ничего не меняют и не изменят, поскольку большая часть игроков малообучаема и не управляема. Руи с самого начала матча обрёк Спартак играть в меньшинстве, выпустив в основе Мирзова и Хендрикса. Про Мирзова уже надоело писать: это всегда -1 команде, Хендрикс так и остался большим вопросительным знаком. Соболев сам не заметил, как превратился в высокооплачиваемого мажора, ищущего пенальти в чужой штрафной. Спартак спасёт только глубокая встряска: либо вылет в ФНЛ (что маловероятно), либо полная смена руководства (читай - продажа клуба). Глупо подозревать Федуна в том, что он намеренно топит свой клуб. Сделал он в материальном плане немало. Но ведь как бывает: купил человек очень породистого пса, любит его, холит, закармливает. А как правильно содержать и обучать - не ведает. Вот и становится породистая псина разжиревшим невротиком-неумехой. Нужна молодежь, готовая биться не за контракты, а за ромбик. К сожалению, в наше время это почти утопия..
Ответить
GoLenaStop
1628364272
Рыбяты, пишите правду - это ведь не «Спартак» дома проиграл выходцу из ФНЛ «Нижнему Новгороду», а клуб "Нижний Новгород" вдул оуенного евро-гранда прямо в его свинарне, Низкий поклон вам, Новгородцы! Браво! Дон, Волга и Ока - одна река!!! С ув.
Ответить
NewLife
1628365510
Как мало надо от Спартака - проиграть ноу нейму, чтобы на помойках питера началась истерика голубых чесоточных. Спартак велик, а ваши дутые достижения не стоят даже того боярышника, который вы хлещите. Отвечу односложно на все ваши дебильные комменты: идите на х.у.й.
Ответить
ivany4
1628365611
Как вам тренерская креатура Попова? Кто-то пытался тут всех убедить, что Тедеско не тренер. Кто-то здесь всем рты затыкал, и кричал, что с Виторией мы Бенфика. Кто-то уже увидел у этого тренера полностью атакующий стиль и Спартак времен Романцева. А я скажу проще, сегодняшнее поражение, полностью вина тренера. За все это время, он не создал команды. Не выявил лидеров и людей на которых можно полагаться в такие минуты, как сегодня. Вопросов к нему масса. Он, что не видит, что оборона это проходной двор и она полностью не выстроена. Когда он этим собирается заниматься? Чему тактически новому, он за это время обучил команду?? Когда наконец он решит - кого продавать, кого оставить? Я тут в шутку написал, что он решил в первых трех турах проверить всех кандидатов на вылет. Похоже он прочитал, и принял это как руководство к действию.)) Где костяк команды?? Полагаю, что он сейчас в ауте. Ему пели одно, а на самом деле другое. Не знаю, что наговорил и наобещал ему Попов, но действует он не как тренер, а как халдей в ресторане - вы мне скажите что, и я вам мигом все организую, если получится конечно. Вот теперь и задумаешься, кто прав - Зарема или экс спортивный директор. Если додумывать, то понятно откуда возник весь сыр бор. Скорее всего готовился очередной развод Федуна на деньги. Теперь остается только ждать, к чему все это приведет. В таких ситуациях все решает мудрость и холодная голова и точный расчет. Да и еще. По поводу скандирования, якобы фанатов. Это не фанаты, в истинном смысле этого слова. Это футбольные тусовщики, которым лишь бы по-горлопанить и потусить на трибуне. Дай Бог Федуну крепких нервов и спокойствия, а всей это тусующейся братии мозгов. Скажу прямо, будь я на его месте, я бы потребовал у них извинений, а если нет, то непременно сделал все, что бы клуб опустился как можно ниже. Как можно, материть родного ему человека? Что мозгов не хватает, что только за его счет сейчас и выживает Спартак. Неужели трудно представить на месте его Заремы, свою мать, жену, сестру. Вы футбол оцениваете или чьи то сплетни. Или может вы мазохисты, читаете всякие каналы, а потом материтесь, на то что в них пишут. Не нравиться, не читайте. А лучше думайте, прежде чем что то написать или сделать. имхо.
Ответить
PAREVG.
1628366197
Почитал я комментарии, и понял, большинство "болельщиков" Зенита, болеют не за Зенит, а против Спартака... По моему мнению, это даже не болельщики, а какая то пародия, явно неудачная. Раньше, во времена СССР, когда хоккейный АкБарс назывался ХК имени Урицкого, мы с ребятами встречали болельщиков других клубов на вокзале, показывали город, шли вместе в Бегемот (пивнушка) потом вместе на игру, после игры, вне зависимости от результата, провожали их на поезд. и никаких драк или оскорблений. А во что превратилась культура боления за каких то 30 - 40 лет??????? Что вы творите?????? За что ненавидите друг друга?????????????? Ответа нет, а вражда есть, и это очень грустно.
Ответить
zigbert
1628409794
Как всегда Спартак создает сам себе проблемы. Начали матч очень спокойно, без остроты в нападении. Понятно что Витория дал отдохнуть ведущим игрокам исходя из того что команда играет в евро кубках. Но даже и этот состав обязан обыгрывать Нижний Новгород. Моментов для взятия ворот опять было много но когда мяч не идет в ворота это психологически давит на всех игроков. Можно сказать что на матч настроились плохо. Вина здесь не только тренера но и всех игроков.
Ответить
Главные новости
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
2
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
1
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
3
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
6
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
21
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
Все новости
Все новости
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
1
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
21
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
2
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
7
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
3
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+