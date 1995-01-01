РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Нижнему Новгороду» Кержакова

Радуйтесь бомжарики. Всё равно Нижний вылетет а наш любимый клуб будет в тройке, поздравляем анти спам с победой
«Спартак» в первом домашнем матче сезона РПЛ проиграл выходцу из ФНЛ «Нижнему Новгороду». Оба гола гостей были забиты в первом тайме.
Это был первый очный матч между командами. «Нижний Новгород» Александра Кержакова поднялся на третье место.
Россия. РПЛ. 3-й тур
Спартак (Москва) – Нижний Новгород – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Гоцук, 4; 0:2 – Козлов, 16; 1:2 – Понсе, 86.
«Спартак»: Максименко, Кутепов (Ломовицкий, 66), Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов (Понсе, 46), Крал, Мозес (Бакаев, 35), Хендрикс (Зобнин, 46), Соболев, Ларссон (Игнатов, 79).
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков (Гогличидзе, 53), Каккоев, Гоцук, Миладинович (Сапета, 53), Масоэро, Ткачук (Горбунов, 77), Балай, Сулейманов (Берковский, 66).
Предупреждения: Соболев, 63; Рассказов, 81 – Калинский, 90+2; Нигматуллин, 90+3.