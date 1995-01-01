Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Нижнему Новгороду» Кержакова

    «Спартак» в первом домашнем матче сезона РПЛ проиграл выходцу из ФНЛ «Нижнему Новгороду». Оба гола гостей были забиты в первом тайме.

    Это был первый очный матч между командами. «Нижний Новгород» Александра Кержакова поднялся на третье место.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Спартак (Москва) – Нижний Новгород – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Гоцук, 4; 0:2 – Козлов, 16; 1:2 – Понсе, 86.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов (Ломовицкий, 66), Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов (Понсе, 46), Крал, Мозес (Бакаев, 35), Хендрикс (Зобнин, 46), Соболев, Ларссон (Игнатов, 79).

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков (Гогличидзе, 53), Каккоев, Гоцук, Миладинович (Сапета, 53), Масоэро, Ткачук (Горбунов, 77), Балай, Сулейманов (Берковский, 66).

    Предупреждения: Соболев, 63; Рассказов, 81 – Калинский, 90+2; Нигматуллин, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:56
    Комментарии107
    ...
    • ...
      Рейтинг: +869

      Frankfurt Am Main 24 секунды назад

      Радуйтесь бомжарики. Всё равно Нижний вылетет а наш любимый клуб будет в тройке, поздравляем анти спам с победой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7527

      GoLenaStop 57 секунд назад

      Рыбяты, пишите правду - это ведь не «Спартак» дома проиграл выходцу из ФНЛ «Нижнему Новгороду»,
      а клуб "Нижний Новгород" вдул оуенного евро-гранда прямо в его свинарне,
      Низкий поклон вам, Новгородцы! Браво!
      Дон, Волга и Ока - одна река!!!
      С ув.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8543

      KOLBIS > GoLenaStop 52 секунды назад

      Ленчик про вдул это точно!!!...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1793

      Валерий1965 1 минуту назад

      Повезло, что не болею за Спартак.... Искренние соболезнования всем его болельщикам.... По результату - Бенфика сильнее Нижнего!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8543

      KOLBIS 2 минуты назад

      Федуну пора в церковь на исповедь,ведь видно в грехах утонули,да еще и Зарема похоже колдунья злая)))...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      TERMIK2142 2 минуты назад

      Нижний с победой! Надеюсь это встряхнет Спартак перед Бенфикой. Кержаков молодец однако)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4362

      polt 4 минуты назад

      Похоже злой рок в лице Заремы преследует Спартак и Виторию, вроде и играют не плохо, а выиграть не могут, шансов забить куча.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8841

      житель СПб > polt 1 минуту назад

      Но ведь с 3 метров надо в ворота пустые попадать, так?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      Kokmarov 4 минуты назад

      Вот о тренере, а чего Бердыева не взяли - не соответствует атакующей философии Спартака - так хоть за полгода оборону бы наладил, лет на 5 хватило б.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16254

      derrik2000 5 минут назад

      Это ЧЁ было, а???
      Сразу вспомнилась книга Лазаря Лагина "Старик Хоттабыч", точнее, эпизод, когда Волька и Хоттабыч пришли на футбольный матч между "Шайбой" и "Зубило".
      Волька болел за "Зубило", а Хоттабыч, в первый раз увидев игру, прикипел всей душой к "Шайбе".
      Итог известен: за несколько минут до конца матча Хоттабыч, пожалев Вольку, поскольку счёт матча был больше 20-0 в пользу "Шайбы" (не без помощи Хоттабыча, конечно) сделал так, чтобы все игроки команды "Зубило" заболели корью. ))))))))))))

      Сегодня игроки команды Спартак корью не заболели. )))
      Я что-то подобное и предполагал в исходе 1-го тайма, когда увидел, что "португальский *уй" выставил в основе ВЕСЬ ШЛАК, который был в команде.
      Никого не забыл.
      А-а-а-а, НЕТ!
      Забыл: ЕЩЕНКО в запасе оставил! )))
      Но и того, что вышлО на поле в 1-м тайме, оказалось вполне достаточно для...ну, сами видели...

      Р (Х) уй хи-и-и-и-итрый: в Лиссабон за счёт Спартака прилетит и там уже заявит: "Имел я Спартак в виду! Увольняйте меня и выплачивайте скоренько компенсацию!"
      )))))))))))))))))

      P.S. Поливать обильно слезами "мать-сыру землю" не буду, естественно.
      Если уж балаган в команде и клубе начался, так не буду из-за ЭТОГО переживать, а лучше получу массу положительных эмоций.
      МНЕ МОЁ ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ ВСЕГО!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1949

      docndoc 6 минут назад

      Все заявления относительно того, что Спартак заиграл по-новому, оказались пшиком. Замены тренера ничего не меняют и не изменят, поскольку большая часть игроков малообучаема и не управляема. Руи с самого начала матча обрёк Спартак играть в меньшинстве, выпустив в основе Мирзова и Хендрикса. Про Мирзова уже надоело писать: это всегда -1 команде, Хендрикс так и остался большим вопросительным знаком. Соболев сам не заметил, как превратился в высокооплачиваемого мажора, ищущего пенальти в чужой штрафной.
      Спартак спасёт только глубокая встряска: либо вылет в ФНЛ (что маловероятно), либо полная смена руководства (читай - продажа клуба). Глупо подозревать Федуна в том, что он намеренно топит свой клуб. Сделал он в материальном плане немало. Но ведь как бывает: купил человек очень породистого пса, любит его, холит, закармливает. А как правильно содержать и обучать - не ведает. Вот и становится породистая псина разжиревшим невротиком-неумехой.
      Нужна молодежь, готовая биться не за контракты, а за ромбик. К сожалению, в наше время это почти утопия..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8841

      житель СПб > docndoc 16 секунд назад

      Хорошо сказали!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1865

      Д Альбертини 6 минут назад

      Это какой то *ба×ый стыд.. Нет ни мысли, не идей, не движения.. Ни атаки, тем более обороны! Если так играть с командой фнл, то о чем вообще вести речь в юбилейном году.. Все стоят на месте.. Опять поперёк поля и назад вратарю. Все сдулись в раз, нет ни лидера в команде, нет ни у кого бойцовских качеств, одно слово тряпки.. Бороться в единоборствах не хотят, обострять игру не умеют.. Говно футбол одним словом. Опять сливают тренера и сами в фнл сливаются додики!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88187
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67106
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru