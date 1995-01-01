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    Официально: Лесовой пропустит до шести месяцев из-за травмы колена

    Московское «Динамо» опубликовало официальное заявление о травме нападающего Даниила Лесового.

    Клуб подтвердил, что футболиста сегодня прооперировали в римской клинике Paideia.

    «Операция прошла успешно. После проведeнного обследования Даниилу был поставлен диагноз парциальное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

    Приняли решение, что нужна операция. В данном конкретном случае она была необходима, чтобы Даниил как можно скорее мог вернуться к тренировкам и в дальнейшем не ощущал никакого влияния травмы.

    Сроки восстановления в подобных случаях составляют до шести месяцев», – сказал главный врач команды Александр Родионов.

    • 23-летний Лесовой выступает за «Динамо» с сентября 2020 года.
    • В прошлом сезоне он забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 31 матче.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3339

      neim 1 час назад

      Досадно, сезон только начался, а игрок выбывает на долго. Я так и не понял, травма получена на тренировке ?

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      Рейтинг: +294

      Снег 1 час назад

      Обидно. Такой винторез в атаке нужен Динамо.

      0
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      Рейтинг: +243

      orlovcar 1 час назад

      очень жаль( здоровья Даниилу

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      Рейтинг: +92

      яцык 2 часа назад

      пипец.сезон пропал

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