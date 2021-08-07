Официально: Лесовой пропустит до шести месяцев из-за травмы колена

Московское «Динамо» опубликовало официальное заявление о травме нападающего Даниила Лесового.

Клуб подтвердил, что футболиста сегодня прооперировали в римской клинике Paideia.

«Операция прошла успешно. После проведeнного обследования Даниилу был поставлен диагноз парциальное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

Приняли решение, что нужна операция. В данном конкретном случае она была необходима, чтобы Даниил как можно скорее мог вернуться к тренировкам и в дальнейшем не ощущал никакого влияния травмы.

Сроки восстановления в подобных случаях составляют до шести месяцев», – сказал главный врач команды Александр Родионов.