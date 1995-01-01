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    Яровинский: «Из-за лимита «Рубин» вынужден расстаться с Сайто»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский анонсировал вероятный уход из клуба полузащитника Мицуки Сайто.

    По его словам, японцу не будет места в составе после трансфера защитника «Беневенто» Монтассара Тальби.

    «Тальби будет сразу включен в заявку, поэтому кого-то из футболистов мы будем вынуждены вывести из заявки на чемпионат России. У нас есть план А, план B и план C, поэтому мы ещe в процессе обсуждения.

    К сожалению, из-за лимита, который сильно сковывает руки всем клубам, мы будем вынуждены расстаться с Мицуки Сайто. Не потому, что он плохой футболист, а только из-за проблем с лимитом.

    Сейчас он находится в поисках новой команды. Но и без него у нас остаeтся девять легионеров с приходом Тальби. Так что сейчас нам предстоит сложный выбор. Об итоговом решении мы скоро объявим», – сказал Яровинский.

    • В декабре 2020 года «Рубин» арендовал Сайто на полтора года с правом выкупа.
    • Хавбек так и не дебютировал за казанскую команду из-за травмы связочного аппарата голеностопного сустава.

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    Источник: Metaratings

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