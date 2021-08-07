Яровинский: «Из-за лимита «Рубин» вынужден расстаться с Сайто»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский анонсировал вероятный уход из клуба полузащитника Мицуки Сайто.

По его словам, японцу не будет места в составе после трансфера защитника «Беневенто» Монтассара Тальби.

«Тальби будет сразу включен в заявку, поэтому кого-то из футболистов мы будем вынуждены вывести из заявки на чемпионат России. У нас есть план А, план B и план C, поэтому мы ещe в процессе обсуждения.

К сожалению, из-за лимита, который сильно сковывает руки всем клубам, мы будем вынуждены расстаться с Мицуки Сайто. Не потому, что он плохой футболист, а только из-за проблем с лимитом.

Сейчас он находится в поисках новой команды. Но и без него у нас остаeтся девять легионеров с приходом Тальби. Так что сейчас нам предстоит сложный выбор. Об итоговом решении мы скоро объявим», – сказал Яровинский.