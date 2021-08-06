Карпин: «Фернандес готов играть за сборную России»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опроверг информацию «Чемпионата», что защитник ЦСКА Марио Фернандес не намерен дальше выступать за сборную. У тренера с игроком состоялся разговор.

«Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную», – сказал Карпин.

Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.

За сборную он дебютировал осенью 2017-го.

С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

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