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    Карпин: «Фернандес готов играть за сборную России»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин опроверг информацию «Чемпионата», что защитник ЦСКА Марио Фернандес не намерен дальше выступать за сборную. У тренера с игроком состоялся разговор.

    «Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную», – сказал Карпин.

    • Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
    • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
    • С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7109

      playsh 22 минуты назад

      Молодец,Марио,значит остались силы после медовых месяцев с супругой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6226

      Fusballer 1 час назад

      Наверное хорошая новость. Хотя я и против легионеров в сборной. Но объективно - среди коренных россиян играть некому.

      1
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