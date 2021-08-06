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Карпин: «Фернандес готов играть за сборную России»

6 августа 2021, 20:40
8

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опроверг информацию «Чемпионата», что защитник ЦСКА Марио Фернандес не намерен дальше выступать за сборную. У тренера с игроком состоялся разговор.

«Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную», – сказал Карпин.

  • Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
  • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
  • С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

Фернандес – о завершении карьеры в сборной России: «Такая вероятность есть»

Источник: телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа ЦСКА Россия Фернандес Марио Карпин Валерий
Комментарии (8)
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Fusballer
1628275456
Наверное хорошая новость. Хотя я и против легионеров в сборной. Но объективно - среди коренных россиян играть некому.
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Plyash
1628277807
Молодец,Марио,значит остались силы после медовых месяцев с супругой.
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paracetamol
1628281466
Нахр он нужен, Валера. Кто раз продал, от того пользы не жди. Вон, в Зените Караваев куда лучше, да и Круговой подрастает на это место.
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vladimir-7
1628313767
Вот Чемпионат выкинул дезу и любуется как на нее набросились болелы с одной стороны, смакующие новостью, так и с другой – непонимающие, правда это или нет. Поэтому, к новостям от СМИ, доверия НИКАКОГО.
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yorgenbarenz
1628314436
Эти договорятся.Родственные души.Как красиво оба поправляют причёски....
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Muboraksho
1628317033
Даже если 11 Фернандесов будут в сборной России все равно тревожно... Сближающие игры покажут что к чему... Успехов вам.
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zigbert
1628319566
Убедил все таки Карпин.
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