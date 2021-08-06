Фанатов «Спартака» не пустят на ответный матч с «Бенфикой»

Болельщики «Спартака» не смогут посетить ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» в Лиссабоне.

«Билеты на матч смогут купить только члены клуба», – сообщили в пресс-службе португальского клуба.

Членами клуба в Португалии называются болельщики, которым принадлежит та или иная часть акций команды, за которую они болеют.

Всего на трибуны стадиона «Да Луж» пустят 15 250 человек.