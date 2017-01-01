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    Фанатов «Спартака» не пустят на ответный матч с «Бенфикой»

    Болельщики «Спартака» не смогут посетить ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» в Лиссабоне.

    «Билеты на матч смогут купить только члены клуба», – сообщили в пресс-службе португальского клуба.

    Членами клуба в Португалии называются болельщики, которым принадлежит та или иная часть акций команды, за которую они болеют.

    Всего на трибуны стадиона «Да Луж» пустят 15 250 человек.

    • Игра состоится 10 августа.
    • Начало – в 22:00 по Москве.
    • В первом матче «Бенфика» обыграла «Спартак» со счетом 2:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1306

      FROL001 29 минут назад

      Ну значит по телеку увидят этот позор. Орлы и во второй раз заклюют хряков. Только на этот раз сиььнее и больнее. Гыгыгы

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