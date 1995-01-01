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    Журналист Романо: Грилиш подписал контракт с «Манчестер Сити» на пять лет

    Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 25-летний англичанин уже подписал контракт с «Ман Сити» до 2026 года и пообщался с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.

    • Сообщалось, что зарплата Грилиша будет составлять 13 миллионов евро в год.
    • «Астон Вилла» получит за Грилиша 100 миллионов фунтов. Трансфер станет рекордным по стоимости среди внутренних английских лиг.
    • В прошлом сезоне он забил 6 голов и сделал 10 ассистов в 26 матчах.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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