Журналист Романо: Грилиш подписал контракт с «Манчестер Сити» на пять лет

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш продолжит карьеру в «Манчестер Сити».
По информации журналиста Фабрицио Романо, 25-летний англичанин уже подписал контракт с «Ман Сити» до 2026 года и пообщался с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.
- Сообщалось, что зарплата Грилиша будет составлять 13 миллионов евро в год.
- «Астон Вилла» получит за Грилиша 100 миллионов фунтов. Трансфер станет рекордным по стоимости среди внутренних английских лиг.
- В прошлом сезоне он забил 6 голов и сделал 10 ассистов в 26 матчах.
Источник: твиттер Фабрицио Романо