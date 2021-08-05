Журналист Романо: Грилиш подписал контракт с «Манчестер Сити» на пять лет

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

По информации журналиста Фабрицио Романо, 25-летний англичанин уже подписал контракт с «Ман Сити» до 2026 года и пообщался с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.