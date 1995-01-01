Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Рабинер – об интервью с Поповым: «Он был абсолютно трезв»

    Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал об общении со спортивным директором «Спартака» Дмитрием Поповым в перерыве матча с «Бенфикой» (0:2) в отборе Лиги чемпионов.

    • Функционер в ходе интервью анонсировал свой уход из клуба.
    • Член совета директоров Андрей Федун предположил, что Попов был нетрезв во время разговора с Рабинером.

    «Кстати, Попов был абсолютно трезв, что бы ни предполагал, например, Андрей Федун.

    Было бы иначе – это можно было бы понять и по поведению, и по запаху, и по другим известным признакам», – написал журналист в своем телеграм-канале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Игоря Рабинера

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7717

      Cleaner 2 часа назад

      Андрей Федун предполагает, что его братский Спартак в этом году чемпионом станет. Не нужно обращать внимания на его слова. А вообще Спартак превратился в семейную игрушку Леонида, Андрея и Заремы Федунов.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88103
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67087
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru