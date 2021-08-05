Рабинер – об интервью с Поповым: «Он был абсолютно трезв»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал об общении со спортивным директором «Спартака» Дмитрием Поповым в перерыве матча с «Бенфикой» (0:2) в отборе Лиги чемпионов.

Функционер в ходе интервью анонсировал свой уход из клуба.

Член совета директоров Андрей Федун предположил, что Попов был нетрезв во время разговора с Рабинером.

«Кстати, Попов был абсолютно трезв, что бы ни предполагал, например, Андрей Федун.

Было бы иначе – это можно было бы понять и по поведению, и по запаху, и по другим известным признакам», – написал журналист в своем телеграм-канале.