Андрей Федун: «Уход Попова? Выпил, наверное»

Действительно, с ним то чего разговаривать, он вообще вон молодец, косвенно признал, что долбоящер, который в совете директоров по родственному восседает.
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал решение спортивного директора Дмитрия Попова уйти из клуба.
– Попов сказал, что уходит из клуба.
– Попов не мог такого сказать.
– Так он сказал же уже.
– Выпил, наверное.
– Выпил?
– Да откуда я знаю? Что вы чушь какую-то несете, объясните мне? Какое я отношение имею к Попову и к чему-то еще? Вы разговаривали с Поповым – с Поповым и разговаривайте. Со мной чего разговаривать?
«Не хочу быть терпилой». Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об уходе из клуба