Андрей Федун: «Уход Попова? Выпил, наверное»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал решение спортивного директора Дмитрия Попова уйти из клуба.

– Попов сказал, что уходит из клуба.

– Попов не мог такого сказать.

– Так он сказал же уже.

– Выпил, наверное.

– Выпил?

– Да откуда я знаю? Что вы чушь какую-то несете, объясните мне? Какое я отношение имею к Попову и к чему-то еще? Вы разговаривали с Поповым – с Поповым и разговаривайте. Со мной чего разговаривать?

«Не хочу быть терпилой». Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об уходе из клуба