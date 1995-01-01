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    Андрей Федун: «Уход Попова? Выпил, наверное»

    Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал решение спортивного директора Дмитрия Попова уйти из клуба.

    – Попов сказал, что уходит из клуба.

    – Попов не мог такого сказать.

    – Так он сказал же уже.

    – Выпил, наверное.

    – Выпил?

    – Да откуда я знаю? Что вы чушь какую-то несете, объясните мне? Какое я отношение имею к Попову и к чему-то еще? Вы разговаривали с Поповым – с Поповым и разговаривайте. Со мной чего разговаривать?

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2290

      Валерий2705 21 секунду назад

      Действительно, с ним то чего разговаривать, он вообще вон молодец, косвенно признал, что долбоящер, который в совете директоров по родственному восседает.

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      Рейтинг: +9257

      NewLife 2 минуты назад

      Вот такие остолопы в руководстве Спартака, позорят клуб.

      0
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      Рейтинг: +13762

      Garrincha58 17 минут назад

      в Спартаке опять бардак

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      Рейтинг: +16189

      derrik2000 20 минут назад

      Что Лёня, что АндРуша - интеллект человекообразной обезъяны.

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      Рейтинг: +3495

      Semenycch 21 минуту назад

      Так все это семейство свиньи?

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