УЕФА заменил испанских судей в матче «Спартак» – «Бенфика» из-за возможного заражения коронавирусом

УЕФА назвал причину замены судей в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой».
- Изначально игру должна была обслуживать бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.
- Сегодня стало известно, что матч рассудит серб Срджан Йованович.
«Испанские судьи находились в тесном контакте с человеком, который, возможно, был заражен вирусом COVID-19, поэтому УЕФА принял меры предосторожности и отозвал их с матча», – сообщила пресс-служба.
- Матч «Спартак» – «Бенфика» начался в 20:00 мск.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: ТАСС