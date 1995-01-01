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    УЕФА заменил испанских судей в матче «Спартак» – «Бенфика» из-за возможного заражения коронавирусом

    УЕФА назвал причину замены судей в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой».

    «Испанские судьи находились в тесном контакте с человеком, который, возможно, был заражен вирусом COVID-19, поэтому УЕФА принял меры предосторожности и отозвал их с матча», – сообщила пресс-служба.

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    Источник: ТАСС

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