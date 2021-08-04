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  • УЕФА заменил испанских судей в матче «Спартак» – «Бенфика» из-за возможного заражения коронавирусом

УЕФА заменил испанских судей в матче «Спартак» – «Бенфика» из-за возможного заражения коронавирусом

4 августа 2021, 20:49
5

УЕФА назвал причину замены судей в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой».

«Испанские судьи находились в тесном контакте с человеком, который, возможно, был заражен вирусом COVID-19, поэтому УЕФА принял меры предосторожности и отозвал их с матча», – сообщила пресс-служба.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Спартак Бенфика Дель Серро Гранде Карлос
Комментарии (5)
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JI e x a
1628104981
Заменили судей, чтобы они не видели этот испанский стыд =)
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zigbert
1628152431
Теперь все можно списать на ковид.
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