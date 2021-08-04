УЕФА заменил испанских судей в матче «Спартак» – «Бенфика» из-за возможного заражения коронавирусом

УЕФА назвал причину замены судей в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой».

Изначально игру должна была обслуживать бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде .

. Сегодня стало известно, что матч рассудит серб Срджан Йованович.

«Испанские судьи находились в тесном контакте с человеком, который, возможно, был заражен вирусом COVID-19, поэтому УЕФА принял меры предосторожности и отозвал их с матча», – сообщила пресс-служба.