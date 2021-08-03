«Макаров уходит?» «Рубин» пошутил о возможном переходе игрока в «Динамо»

Пресс-служба «Рубина» отреагировала на информацию о переходе полузащитника Дениса Макарова в «Динамо».
«Ловим солнечные лучи и инсайды в преддверии первого матча с «Ракувом» в Лиге конференций.
Макаров уходит?» – спросила у болельщиков пресс-служба клуба в инстаграме.
- Ранее журналист Сергей Егоров сообщал, трансфер обойдется «Динамо» в 10 миллионов евро.
- Макаров успел провести за «Рубин» 40 матчей, забил 11 голов, сделал результативный пас.
- Он уже попрощался с командой.
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Источник: инстаграм «Рубина»