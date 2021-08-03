«Макаров уходит?» «Рубин» пошутил о возможном переходе игрока в «Динамо»

Пресс-служба «Рубина» отреагировала на информацию о переходе полузащитника Дениса Макарова в «Динамо».

«Ловим солнечные лучи и инсайды в преддверии первого матча с «Ракувом» в Лиге конференций.

Макаров уходит?» – спросила у болельщиков пресс-служба клуба в инстаграме.

Ранее журналист Сергей Егоров сообщал, трансфер обойдется «Динамо» в 10 миллионов евро.

сообщал, трансфер обойдется «Динамо» в 10 миллионов евро. Макаров успел провести за «Рубин» 40 матчей, забил 11 голов, сделал результативный пас.

Он уже попрощался с командой.