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    Шомуродов: «Переход в «Рому» – огромный шаг вперeд для моей карьеры»

    Нападающий Эльдор Шомуродов прокомментировал переход из «Дженоа» в «Рому».

    «Переход в «Рому» – огромный шаг вперeд для моей карьеры. Сделаю все возможное, чтобы доказать, что я заслуживаю этот шанс. Хочу показать, на что я способен, играя в одном из крупнейших клубов мира.

    Скорость, с которой была совершена эта сделка, свидетельствует о моeм желании присоединиться к новой команде, тренеру, игрокам и приступить к работе как можно скорее», – сказал Шомуродов.

    • Трансфер Шомуродова обошелся римскому клубу в 17,5 миллиона евро. Контракт рассчитан до 2026 года.
    • По информации Eurostavka, «Ростов» получит 15% от прибыли «Дженоа» за трансфер 26-летнего форварда.
    • Шомуродов перешел в «Дженоа» в октябре 2020 года из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
    • В 31 матче Серии А он забил 8 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Ромы»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7290

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Молодец парень. Удачи !

      1
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      Рейтинг: +67

      evgeniy.slam 3 часа назад

      Удачи тебе! Заслужил

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8725

      житель СПб 3 часа назад

      То есть Дженоа заработала меньше чем за год 10 млн евро - на футболисте. которого подготовил Ростов? Немного обидно. Надо учиться делать более выгодные трансферы!

      2
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