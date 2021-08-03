Шомуродов: «Переход в «Рому» – огромный шаг вперeд для моей карьеры»

Нападающий Эльдор Шомуродов прокомментировал переход из «Дженоа» в «Рому».
«Переход в «Рому» – огромный шаг вперeд для моей карьеры. Сделаю все возможное, чтобы доказать, что я заслуживаю этот шанс. Хочу показать, на что я способен, играя в одном из крупнейших клубов мира.
Скорость, с которой была совершена эта сделка, свидетельствует о моeм желании присоединиться к новой команде, тренеру, игрокам и приступить к работе как можно скорее», – сказал Шомуродов.
- Трансфер Шомуродова обошелся римскому клубу в 17,5 миллиона евро. Контракт рассчитан до 2026 года.
- По информации Eurostavka, «Ростов» получит 15% от прибыли «Дженоа» за трансфер 26-летнего форварда.
- Шомуродов перешел в «Дженоа» в октябре 2020 года из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
- В 31 матче Серии А он забил 8 голов.
Источник: сайт «Ромы»